Juanfran Funes: "Hemos visto que somos capaces de competir"

El entrenador del Málaga CF, Juanfran Funes, ha insistido en rueda de prensa en la necesidad de mantener la tranquilidad. "Hemos visto que somos capaces de competir", expresó respecto a los empates cosechados en los dos encuentros ya disputados en La Rosaleda. El empate a cero de este domingo ante el Levante, que sigue al logrado frente al Deportivo, se produjo con números dominantes en cuanto a la posesión o en las llegadas al área. Para el lojeño, "ninguno de los dos rivales ha tenido más ocasiones. Eso tiene que ser lo suficientemente ilusionante como para ser capaces de mantenernos firmes, mantenernos cabezones hasta el final".

Los jugadores del Málaga CF dieron la cara ante un rival que ha tenido un gran arranque liguero. / Gregorio Marrero / LMA

Relató que prácticamente todos los integrantes de esta plantilla, incluido él mismo, son nuevos en la categoría. "Ellos están con la incertidumbre", igual que la afición malaguista, sobre si el equipo podrá dar la cara. "Hay una parte muy buena en lo que llevamos de Liga: que ellos han visto que pueden ser capaces de competir y de hacer sentirse inferiores a los rivales", matizó. Y puso en valor que el Levante venía de endosarle cinco goles al Betis o de que el Deportivo, que no pudo doblegar al Málaga CF, acaba de ganar en Villarreal.

"Hemos llevado el peso del juego ante el Levante"

"Podíamos tener dos puntos, igual que ahora, y que el Deportivo nos hubiese sometido. Podía haber ocurrido hoy, que el Levante nos hubiese avasallado. Lo que hemos visto es mejor que eso. El equipo se ha mostrado con personalidad. Hemos llevado el peso del juego", amplió. "Creo que esa perspectiva sí que la tenemos. Esto es una maratón y no tenemos que desfallecer", fue otra de las frases expresadas por Funes.

Para el preparador blanquiazul, los cambios vividos por sus jugadores han sido muy veloces desde que se fraguó el ascenso. Comparó con las pretemporadas de otros rivales y ahí reconoció que quizás la del Málaga CF no haya dado como para poder llegar hasta aquí en las mejores condiciones. De hecho, al inicio de la segunda parte, mermado físicamente, Juan Cruz tuvo que ser sustituido. Funes aludió a que se le habían subido los gemelos.

"Poco a poco el equipo entrará en la competición"

El técnico granadino confía en que "poco a poco", con el paso de las jornadas, sus pupilos "entren en competición". Retiró que nadie tiene que perder la perspectiva, "ni debemos ponernos nerviosos. Para mí lo más importante es que, pese a no ganar, creo que tenemos argumentos para ser competitivos".

La afición blanquiazul supo reconocer el esfuerzo desplegado este domingo por la plantilla. / Gregorio Marrero / LMA

En cuanto al juego desplegado en este segundo encuentro en casa, Funes indicó que en términos generales estaba satisfecho con el trabajo realizado. "Excepto en el inicio de la segunda mitad, en la que faltó mucha más energía", sus jugadores dominaron. "En la primera mitad, sin tener muchas ocasiones, tuvimos las suficientes, sobre todo el penalti, como para haber abierto el partido de cara a la segunda mitad", concluyó.

Aludió a que nadie puede reprocharle nada a sus futbolistas, ni que no quieran ir a por los partidos ni de que paren de trabajar. "Quiero agradecer a La Rosaleda este ambiente excepcional. Teníamos ganas de que llegase la primera en Primera y no ha podido ser. Tengo también que felicitar al rival porque ha hecho sin el balón un gran trabajo", abundó.