El Málaga CF se vuelve a quedar a medias ante el Levante en La Rosaleda (0-0)

El Málaga CF vuelve a quedarse a medias en La Rosaleda. Segundo partido en casa, segundo empate. Esta vez fue al contrario que el día del Deportivo. Los de Funes estuvieron mucho mejor que su rival en el primer tiempo y tuvieron ocasiones para ponerse por delante, incluido un penalti que erró Chupe antes del minuto 10. No consiguió abrir la lata y el partido cambió tras el descanso. Tuvo minutos de sufrimiento y falta de ideas, aunque en el tramo final volvió a dominar, ya sin fuerzas para desarbolar a un Levante que se marchó contento con el punto.

Chupe tuvo el 1-0

El susto fue grande nada más comenzar el choque. Pérdida de Dotor en la frontal del área propia que no pudo aprovechar Thiago. Recortó hacia dentro y solo ante Alfonso Herrero no pudo batirle. Gran intervención del meta con los pies. Si buena fue la oportunidad que tuvo el Levante, mejor aún la del Málaga. Antes del minuto 10, penalti a favor de los blanquiazules. Salinas centró y su envío dio en el brazo abierto de Nacho Pérez justo en el interior del área. Como ante el Dépor, Chupe asumió el lanzamiento y esta vez lo falló. Lo tiró al medio y Ryan lo adivinó y lo despejó con los puños. En el rebote, tras varios rechaces, el balón acabó dentro de la portería, pero Bestard Servera lo anuló por una falta previa.

El Málaga se fue haciendo con el dominio absoluto del partido conforme pasaban los minutos. Ahora fue Larrubia el que se marchó de dos rivales y no definió bien desde dentro del área con la derecha. La cruzó demasiado y se marchó rozando el palo. Los de Luís Castro no volvieron a aparecer por las inmediaciones de Alfonso Herrero. El peligro solo llegaba a balón parado. Dela, desde muy lejos, lo intentó con una falta directa que se marchó rozando el larguero.

El juego y las ocasiones las estaba poniendo el Málaga, pero el gol no llegaba. Nueva oportunidad al contragolpe. Salieron rápido los de Funes y Dotor se quedó con el molde por la providencial intervención de un zaguero granota. La puso perfecta Juan Cruz al segundo palo y el balón no llegó a Dotor por centímetros. Mejor el Málaga, pero partido empatado al descanso.

Sin cambios en ningún bando para el inicio del segundo tiempo. El partido cambió por completo en el inicio de la segunda mitad. Al Málaga ahora le costaba mucho sacar el balón ante una presión mejorada del Levante. Tenía que lanzar en largo una y otra vez Herrero, nada productivo. Y a balón parado volvió a llegar el peligro visitante. Paradón de Alfonso Herrero, pero paradón, para evitar el 0-1. Vaya mano de puros reflejos.

Doble cambio de Funes a la hora de partido. Joaquín e Izan Merino por Juan Cruz y Pablo Martínez. El público, muy impaciente ahora con el juego del Málaga. Minutos de pocas ideas con balón. Muy incómodos los de Funes. Nuevo doble cambio en el 67. Dani Lorenzo y Rafita, ambos amonestados, se retiraron. Entraron Puga y Ramón.

Mejoró el Málaga con los cambios. Volvía a llegar, pero seguía faltando que a alguien se le encendiera la bombilla en los metros finales. Ahora sufría el Levante y Luís Castro metió tres modificaciones de una tacada tras la pausa de hidratación a 15 minutos del final. Toljan, Hugo Sotelo y Paco Cortés, al verde.

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Último cuarto de hora de partido. Pasó el mal momento del Málaga en el partido. Volvía a estar más cerca del gol que su rival. Pero no llegaba la oportunidad definitiva. Debutó Cajuste por Dotor. El equipo quería, pero ya había muchos que no podían. Joaquín era el que estaba más fresco y el único que podía empujar hacia arriba. Faltaban fuerzas. Tampoco el Levante se volvía loco con el empate. No hubo tiempo para más. Segundo punto al bolsillo. Próxima parada: Vigo.