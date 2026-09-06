Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Levante

El Málaga CF vuelve a sumar un punto en casa en un partido en el que fue mejor que su rival en la primera parte, pero en el que le faltaron fuerzas en el tramo final. Chupe, de penalti, pudo dar la victoria, pero Ryan se lo paró. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (8) Gran parada en el minuto 1 y mejor todavía en la segunda mitad para salvar el empate en un córner.

Rafita (7) Ahora por la derecha, dando el mismo nivel que por la izquierda. Combinando bien con Larrubia. Seguro atrás.

Recio (6) Correcto. Contundente en los duelos. Tranquilo con el balón en los pies. Bien.

Galilea (5) Bien por arriba y saliendo de zona cuando le tocaba. Dando pausa en el inicio de la jugada, a veces demasiada.

Salinas (6) Mostró buen nivel en su primera titularidad. Le faltaron fuerzas en el tramo final.

Pablo Martínez (6) Galones en el centro del campo para sacar la pelota. Asumió el balón parado. Condicionado por la amarilla.

Dani Lorenzo (7) Muy vigilado. Dando continuidad a las jugadas. En su nivel. Estaba fundido y fue sustituido.

Dotor (4) Perdida peligrosa nada más empezar. Se movió bien, pero le falta frescura en los metros finales.

Larrubia (6) Mejor en la primera mitad que en la segunda. Tuvo una muy clara. Agotado al final. Sin suerte.

Juan Cruz (5) Jugó por la izquierda. Puso algún buen centro. No estuvo del todo cómodo ahí.

Chupe (3) No tuvo su día. Falló un penalti a los 10 minutos. Muy solo. Le falta un puntito físico todavía.

Suplentes

Izan Merino (5) Dio empaque al centro del campo tras minutos de sufrimiento. Bien en los pases cortos. Atento.

Joaquín (6) Muy activo saliendo desde el banquillo. Le faltó terminar una conducción con acierto.

Carlos Puga (6) Revitalizó la banda. Llegó varias veces al área. Faltó el último pase y definición.

Ramón (6) Buenos minutos con el balón. Dando tranquilidad al juego en momentos complicados.