Alineaciones
Posibles alineaciones del Málaga CF - Levante en La Rosaleda
El conjunto blanquiazul llega a su segundo partido del curso en casa ya con los últimos fichajes disponibles
Segundo reto en casa de la temporada para el Málaga CF. El equipo de Juanfran Funes recibe este domingo, a partir de las 18.30 horas, al Levante en La Rosaleda, en busca de su primera victoria de la temporada. Los blanquiazules llegan ya con sus últimos fichajes en dinámica e incluidos en la convocatoria, pero en el once inicial todavía no habrá demasiados cambios con respecto a lo visto en partidos anteriores.
El conjunto blanquiazul llega al choque con varias bajas confirmadas. Murillo, Calero, Aaron Ochoa y Julen Lobete están lesionados. Además, Adrián Niño acaba de reincorporarse a los entrenamientos y debe coger rodaje.
El entrenador del Levante, Luís Castro, podrá contar para este partido con los recién llegados, el delantero serbio Petar Ratkov y el centrocampista galo Axel Tape, cedidos por la Lazio y el Bayer Leverkusen, respectivamente. Sin embargo, Castro anunció en la rueda de prensa previa al partido que el delantero camerunés Etta Eyong sufrió unas molestias en la sesión del viernes. También habrá un once continuista en el Levante tras su goleada al Betis (5-2).
Posibles alineaciones
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Joaquín y Chupe.
Levante: Ryan; Toljan, Dela, Mandi, Manu Sánchez; Olasa, Rey, Bardeli; Brugué, Thiago e Iván Romero.
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