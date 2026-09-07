El gol, la asignatura pendiente del Málaga CF

El Málaga CF volvió a dejar escapar este domingo una oportunidad de conseguir su primera victoria de la temporada. El conjunto de Juanfran Funes empató 0-0 ante el Levante en La Rosaleda en la cuarta jornada de LaLiga, en un encuentro en el que dispuso de ocasiones para adelantarse, incluido un penalti que Chupete no pudo convertir. El empate deja a los malaguistas con dos puntos de doce posibles y un solo gol a favor en cuatro partidos, un registro que señala directamente a una de las grandes asignaturas pendientes de este inicio de curso: la falta de acierto.

Buen juego, poco premio

El problema del Málaga no está siendo su capacidad para generar fútbol. El equipo ha mostrado en varios tramos de este inicio de temporada argumentos para competir y, especialmente en La Rosaleda, ha ofrecido buenas sensaciones. Sin embargo, cuando el balón llega a los últimos metros aparece la dificultad para transformar ese juego en ocasiones claras y, sobre todo, en goles.

Ante el Levante volvió a quedar patente. El Málaga comenzó con iniciativa y tuvo la oportunidad de ponerse por delante desde los once metros. Chupete lanzó el penalti al centro para asegurar, pero Matt Ryan detuvo el disparo. El delantero marcó posteriormente en el rechace, aunque el tanto fue anulado. También Larrubia tuvo una buena ocasión para desnivelar el encuentro, pero la falta de precisión volvió a condenar al equipo al empate.

La victoria se resiste

La situación resulta especialmente llamativa en casa. El Málaga ha disputado dos partidos como local y ha terminado ambos con empate. Frente al Deportivo también fue capaz de crecer con el paso de los minutos y dominar durante buena parte de la segunda mitad, pero no encontró el segundo gol después de igualar el encuentro desde el punto de penalti.

La historia se repitió ayer. El Málaga compitió, generó situaciones y tuvo momentos de dominio, pero no encontró la acción definitiva. Dos partidos en La Rosaleda y dos puntos que saben a poco teniendo en cuenta las oportunidades que tuvo el equipo para haber sumado cuatro o incluso seis.

El problema de los metros finales

Ahí aparece el principal debe de este Málaga. El equipo necesita mejorar su toma de decisiones cuando se acerca al área rival. El último pase, el disparo, el centro o la elección de la mejor opción están siendo determinantes. No siempre se trata de generar más, sino de hacer mejor lo que ocurre después de generar.

Los propios partidos están demostrando que pequeños detalles están privando al Málaga de resultados. Ante el Levante, un penalti fallado. Ante el Deportivo, ocasiones para completar la remontada que no terminaron en gol. En ambos casos, el equipo tuvo argumentos futbolísticos, pero le faltó contundencia.

Un solo gol en cuatro partidos

Los números resumen el problema. Un gol en cuatro jornadas, dos puntos de doce y ninguna victoria. El único tanto llegó ante el Deportivo y también desde el punto de penalti. El Málaga todavía no ha conseguido marcar en jugada en su regreso a Primera División.

El margen de mejora todavía es amplio, pero el calendario ya exige una reacción. El Málaga visitará al Celta el próximo domingo, antes de recibir al Villarreal el 17 de septiembre y viajar a Getafe tres días después. Tres partidos para comprobar si el equipo es capaz de transformar sus buenas sensaciones en resultados. Porque en Primera, competir no basta: el Málaga necesita acertar en los metros finales y empezar a marcar para que su juego tenga premio.