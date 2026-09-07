El Málaga CF rastrea el mercado de atacantes libres

No está siendo un comienzo de temporada fácil para el Málaga CF en el capítulo de bajas. Al difícil panorama en cuanto a lesionados en el puesto de central, que obligó al club a incorporar a Juan Berrocal en el último día de mercado, ahora se suma una compleja situación en los extremos ante las ausencias prolongadas de Julen Lobete, Ochoa y la de Haitam contra el Levante. Este cúmulo de adversidades hace que Loren Juarros tenga que volver a abrir un mercado de fichajes que ya estaba cerrado y tantear opciones potables para incorporar un nuevo futbolista para el frente de ataque.

En la misma semana, el equipo blanquiazul ha perdido a tres piezas en los extremos. El pasado viernes se conoció la lesión de ligamento cruzado de Julen Lobete que le hará perderse toda la temporada. Y también que, finalmente, Aaron Ochoa tendrá que pasar por el quirófano para solventar una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha y estará varios meses de bajas. Y a esto se unió la ausencia de Haitam en el partido frente al Levante por un "problema personal", según informó el club, del que no se conocen más detalles.

Todo esto dejan los extremos en cuadro y obliga a la dirección deportiva encabezada por Loren Juarros a rastrear un mercado de jugadores libres que no ofrece grandes cosas. El Málaga CF está estudiando la situación y valorará posibles incorporaciones para el frente de ataque. La situación es compleja porque, con el mercado veraniego ya cerrado, el club solo puede fichar jugadores que estuvieran libres antes de que cerrara ese mismo mercado, el pasado martes 1 de septiembre.

Tras el empate frente al Levante, Funes ya fue preguntado por la posibilidad de realizar algún fichaje en los próximos días y estas fueron sus palabras: "Es una situación compleja. Lo importante es que venga alguien que pueda ayudar a los demás. En el momento en el que estamos, no es fácil".

En las oficinas de Martiricos se tomarán la situación con calma, analizando todas las opciones, pero también siendo conscientes de que ahora mismo el ataque se ha quedado 'cojo'. Funes solo cuenta con Larrubia, Joaquín y Juan Cruz como extremos más puros de la plantilla. Pero como siempre se ha hecho desde que está Loren Juarros en el club, no se fichará por fichar. Se estudiará cada opción y si hay alguna que convence en lo deportivo y cuadra en lo económico, se intentará.

Hay que recordar que el Málaga podrá utilizar el 80% del sueldo de Lobete en el espacio salarial. En ese sentido no habrá problemas, pero el gasto real si aumentaría con esta nueva incorporación. Además, al tener todas las licencias profesionales ocupadas, habría que dar de baja a Lobete para poder inscribir un nuevo jugador.

Opciones que ofrece el mercado

El Málaga CF necesita un atacante que pueda rendir lo más pronto posible. Y eso en el mercado de jugadores sin equipo es más difícil de encontrar. A favor del club juega el largo parón de selecciones que habrá desde el 20 de septiembre hasta los primeros días de octubre, más de dos semanas que a ese hipotético fichaje le podrían ayudar para ponerse a tono físico y acoplarse al equipo. Antes de ese parón al Málaga solo le quedan tres partidos en ocho días: Celta en Balaídos (domingo 13, 14.00 horas), Villarreal en La Rosaleda (jueves 17, 21.30 horas) y Getafe en el Coliseum (domingo 20, 14.00 horas).

Echando un ojo al mercado de futbolistas libres que puedan actuar en la zona de ataque, ya sea en el extremo en la mediapunta, aparecen algunos nombres que podrían cuadrar en lo económico, algunos incluso con pasado en LaLiga. Habría que comprar el estado físico de cada uno tras meses de inactividad en un club.

Nombres propios

Sofiane Boufal (32 años) estuvo la temporada pasada en Le Havre de la liga francesa y tiene experiencia en LaLiga con el Celta (temporada 2018-19). Adnan Januzaj (31 años), libre tras pasar por Real Sociedad, Las Palmas y Sevilla, viene de varias temporadas muy irregulares. Álex Pozo (27 años) acaba de rescindir su contrato con el Almería justo antes del cierre del mercado. Pasó antes por Sevilla, Eibar, Mallorca y Granada. Iván Sánchez (33 años) viene de jugar el último curso en Irán y también tiene experiencia en Primera con el Valladolid. Ryan Kent (29 años), extremo izquierdo inglés que lleva sin equipo desde enero tras jugar en la MLS. Nemanja Radonjic, libre tras pasar por el Estrella Roja las últimas temporadas, después de jugar con el Mallorca también en Primera en el curso 23/24. Ante Rebic (32 años), extremo croata con diferencias en muchas ligas europeas. Su último club fue el Hadjuk Split.

No son los únicos, pero sí los que más podrían cuadrar a nivel económico. Hay otros nombres mucho más llamativos que son inalcanzables para el Málaga CF si no bajasen sus salarios anteriores en un porcentaje elevadísimo.