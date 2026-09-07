Adrián Niño sigue dando pasos hacia adelante en la primera sesión de la semana

El Málaga CF ya ha dejado atrás el empate a cero ante el Levante UD y ha comenzado a preparar su próximo compromiso liguero. La plantilla dirigida por Juanfran Funes regresó este lunes al trabajo en el Anexo de La Rosaleda, en una sesión marcada por la recuperación de los futbolistas que tuvieron mayor carga de minutos el domingo.

El entrenamiento arrancó alrededor de las 10:30 horas con trabajo físico y diferentes ejercicios técnicos con balón. Los jugadores que fueron titulares frente al conjunto granota rebajaron la intensidad en la parte final de la sesión, siguiendo el habitual plan de recuperación tras el esfuerzo del partido.

La sesión volvió a contar con la presencia de Adrián Niño, que continúa acumulando entrenamientos junto al grupo. En el apartado de ausencias, Murillo y Fernando Calero realizaron tratamiento específico y no participaron con el resto del grupo. Tampoco estuvo Haitam.

Ochoa y Lobete, bajas

Aaron Ochoa tampoco estuvo presente después de estar previsto que pasara este lunes por el quirófano, mientras que Julen Lobete será intervenido en los próximos días. Ambos se suman a la enfermería del conjunto malaguista.

La plantilla tendrá este martes una jornada de descanso antes de regresar al trabajo el miércoles. El equipo se ejercitará de miércoles a sábado, a partir de las 10:30 horas, para preparar el próximo compromiso liguero.

El Málaga CF visitará el próximo domingo al RC Celta en Balaídos, en un encuentro correspondiente a la jornada liguera que arrancará a las 14:00 horas. Los blanquiazules dispondrán así de toda la semana para preparar una nueva salida en Primera División.