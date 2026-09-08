El calendario se aprieta para un Málaga CF mermado por las bajas

El inicio de temporada en Primera División no da tregua al Málaga CF. Ya tuvo un arranque de competición apretado con tres partidos en 11 días frente a Atlético de Madrid, Deportivo y Real Madrid y en el horizonte le llega ya otra serie de partidos sin apenas descanso. Tras empatar 0-0 frente al Levante en el segundo encuentro del curso en La Rosaleda, los de Funes deben afrontar ahora en ocho días los tres últimos partidos antes del parón internacional.

La próxima semana llegará la primera jornada intersemanal de la temporada para los blanquiazules y el resto de equipos de Primera División. Algunos equipos, como el Málaga, ya tuvieron que jugar entre semana la primera jornada del campeonato debido a que algunos equipos tuvieron jugadores que llegaron lejos en el Mundial y LaLiga les dio esa concesión, pero la jornada 6 será la primera que aparece oficialmente en el calendario como intersemanal.

Esto hará que los de Funes tengan que enfrentarse en solo ocho días a tres equipos que este año participan en competiciones europeas. Este domingo 13 de septiembre, el Málaga visita al Celta de Vigo en Balaídos (14.00 horas). El jueves 17, a partir de las 21.30 horas, los blanquiazules recibirán en La Rosaleda al Villarreal. Y casi sin descanso, tocará viajar de nuevo a Madrid para enfrentarse al Getafe en el Coliseum (14.00 horas) en el último encuentro antes de que la competición pare durante más de dos semanas. El sinsentido de los horarios fijados por LaLiga hará que el Málaga tenga poco más de 60 horas de descanso entre los partidos frente a Villarreal y el Getafe.

Bajas en el central y el extremo

Esta segunda acumulación de partidos le llega al Málaga en un momento complicado en cuanto a las bajas. No tiene un número muy elevado, pero se concentran en dos zonas del campo muy concretas. La situación en el centro de la zaga ya es más que conocida. Fernando Calero y Diego Murillo siguen lesionados y no estarán disponibles hasta después del parón, como mínimo. Y a este panorama hay que sumar que Álex Pastor aún no ha debutado este curso, mientras termina de ponerse a punto tras un año sin competir por una lesión de ligamento cruzado. Esto obligó a la dirección deportiva a incorporar a Berrocal en el último día de mercado, un central que seguramente tendrá sus primeros minutos en estos partidos para dar rotación a Einar Galilea y Recio, que lo han jugado prácticamente todo hasta ahora.

Loren Juarros, director deportivo del Málaga CF, tantea el mercado libre. / l.o.

La otra zona del campo que ha quedado desguarnecida por las lesiones es la de los extremos. En la misma semana, Lobete sufrió una lesión en el ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda y ya no volverá a jugar más esta temporada. Y Aaron Ochoa tuvo que optar finalmente por operarse -lo hizo este lunes- para solventar una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha que no ha podido resolver mediante un tratamiento conservador.

Todos los problemas surgidos recientemente con los extremos dejan a David Larrubia, Joaquín Muñoz y Juan Cruz como únicos extremos sanos de la primera plantilla. Un número muy escaso de efectivos par afrontar tres encuentros en tan pocos días. Por suerte, Adrián Niño ya está listo para regresar al equipo y sumar una pieza más al ataque blanquiazul.

La situación en el extremo es compleja y por ello el Málaga sigue planteándose fichar. Con el mercado veraniego cerrado, el club solo puede incorporar futbolistas libres. Y en ello está la dirección deportiva, buceando en una lista de opciones que siempre plantea muchas incógnitas.