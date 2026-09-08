Funes ya ha utilizado 20 jugadores en el arranque liguero del Málaga CF

Cuatro jornadas han servido para que 20 jugadores del Málaga CF hayan tenido ya participación en LaLiga, una cifra que refleja la amplitud de la plantilla y el reparto de oportunidades realizado por Juanfran Funes en este inicio de curso. El técnico blanquiazul ha recurrido a buena parte de sus efectivos, aunque también ha comenzado a dibujar un grupo de futbolistas que se han convertido en piezas prácticamente fijas en el once.

Un bloque cada vez más reconocible

Por encima de todos aparecen Alfonso Herrero, Recio y Chupe, que han sido titulares y han jugado al completo los cuatro partidos ya celebrados. Muy cerca se encuentran Rafita y Einar Galilea, también presentes en las cuatro jornadas y titulares siempre. El lateral acumula 337 minutos y el central 334, una muestra del peso que están teniendo ambos en la estructura defensiva.

En la siguiente línea aparece David Larrubia, con 304 minutos y tres titularidades, mientras que Izan Merino suma 293 minutos y también ha partido tres veces de inicio. El centrocampista se ha asentado rápidamente en los planes del técnico. Entre los futbolistas con mayor participación aparecen también Carlos Puga, con 245 minutos y tres titularidades; Joaquín Muñoz, con 232 minutos y tres partidos de inicio. También tienen un protagonismo importante Dani Lorenzo y Carlos Dotor, con 232 y 230 minutos respectivamente. Ambos han sido titulares en tres ocasiones, confirmándose como dos piezas habituales en la rotación.

También han disfrutado ya de minutos en estas cuatro primeras jornadas José Salinas, Juan Cruz, Pablo Martínez, Rafa Rodríguez, Ramón, Lobete, Eneko Jauregi, Haitam y Jens Cajuste.

Una plantilla con muchas piezas utilizadas

El reparto de minutos deja otro dato significativo: una amplia mayoría de los jugadores utilizados ha salido de inicio en al menos una jornada. El equipo tiene un bloque reconocible, pero Funes también ha demostrado que no duda a la hora de introducir cambios o repartir protagonismo.

Uno de los movimientos más recientes ha sido el de José Salinas, que ya ha tenido un papel importante desde su llegada. El lateral fue titular en la última jornada ante el Levante y completó el encuentro, elevando considerablemente su cifra de minutos.

A ellos se ha unido también Jens Cajuste, uno de los últimos fichajes del Málaga. El centrocampista sueco debutó en la última jornada, entrando así por primera vez en las estadísticas ligueras del conjunto blanquiazul y elevando a 20 el número de futbolistas utilizados.

Jens Cajuste cierra el mercado de fichajes del Málaga CF. / Málaga CF

Ochoa, Murillo y Calero, fuera por lesión

Frente a los 20 jugadores que ya han disfrutado de minutos, todavía queda un grupo de futbolistas pendientes de estrenarse. De los que ya están disponibles, solo el portero suplente Carlos López, Álex Pastor, Adam Aznou, Juan Berrocal y Adrián Niño -recién recuperado- todavía no han participado en Liga. Aznou y Berrocal, recién llegados en el tramo final del mercado, todavía esperan su oportunidad, mientras que Adrián Niño comenzará a tener protagonismo en las próximas jornadas.

En el caso de Ochoa, su ausencia tiene un motivo de fuerza mayor. El canterano pasó por quirófano este lunes, por lo que no podrá entrar en los planes de Funes a corto plazo. El centrocampista se suma así a Diego Murillo y Fernando Calero, que continúan fuera de competición por sus respectivas lesiones.

Tres partidos para ampliar la rotación

El calendario puede favorecer que ese grupo de jugadores que todavía no ha debutado comience a tener presencia. Con tres partidos consecutivos por delante como son el Celta de Vigo, Villarreal y Getafe, Funes tendrá la posibilidad de repartir esfuerzos y dar entrada a futbolistas que todavía no han aparecido en competición.

Especialmente Aznou, Berrocal y Adrián Niño están llamados a convertirse en nuevas alternativas en las próximas jornadas. De producirse sus estrenos, el Málaga seguiría ampliando la nómina de futbolistas utilizados y reduciría todavía más el grupo de jugadores que permanecen inéditos.