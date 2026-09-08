Ochoa inicia su recuperación tras pasar por el quirófano

Aaron Ochoa, operado con éxito. El canterano del Málaga CF pasó este lunes por el quirófano en Madrid para solventar su lesión en el menisco externo de su rodilla derecha y da así el primer paso de su recuperación para volver a los terrenos de juego.

Según informa el club, a Ochoa se le ha practicado "una meniscectomía parcial y reparación de la desinserción meniscocapsular mediante sutura". Tendrá que estar tres semanas sin apoyar, en la primera fase de la recuperación. El tiempo de baja dependerá de la evolución que tenga el futbolista, pero en este tipo de lesiones puede estar en torno a los tres meses.

Comunicado del Málaga CF

Aaron Ochoa, centrocampista del Málaga CF, fue intervenido quirúrgicamente de forma satisfactoria, durante la tarde de ayer lunes en Madrid por parte del Doctor Manuel Leyes, para solventar la lesión en el menisco externo de su rodilla derecha. El máximo responsable de los Servicios Médicos del primer equipo, Pablo Campos, estuvo presente durante el transcurso de la operación.

Esta ha consistido en la realización de una meniscectomía parcial y reparación de la desinserción meniscocapsular mediante sutura. En las primeras tres semanas el jugador no podrá realizar ningún tipo de apoyo y llevará una férula en su rodilla derecha.

El ‘35’ malaguista, que agotó el tratamiento conservador y no ha podido jugar con el equipo desde el tercer partido de pretemporada del 6 de agosto, iniciará próximamente su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico blanquiazul.