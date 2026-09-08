Lesión
Ochoa inicia su recuperación tras pasar por el quirófano
El jugador del Málaga CF fue intervenido este lunes en Madrid de su lesión en el menisco externo de su rodilla derecha
Aaron Ochoa, operado con éxito. El canterano del Málaga CF pasó este lunes por el quirófano en Madrid para solventar su lesión en el menisco externo de su rodilla derecha y da así el primer paso de su recuperación para volver a los terrenos de juego.
Según informa el club, a Ochoa se le ha practicado "una meniscectomía parcial y reparación de la desinserción meniscocapsular mediante sutura". Tendrá que estar tres semanas sin apoyar, en la primera fase de la recuperación. El tiempo de baja dependerá de la evolución que tenga el futbolista, pero en este tipo de lesiones puede estar en torno a los tres meses.
Comunicado del Málaga CF
Aaron Ochoa, centrocampista del Málaga CF, fue intervenido quirúrgicamente de forma satisfactoria, durante la tarde de ayer lunes en Madrid por parte del Doctor Manuel Leyes, para solventar la lesión en el menisco externo de su rodilla derecha. El máximo responsable de los Servicios Médicos del primer equipo, Pablo Campos, estuvo presente durante el transcurso de la operación.
Esta ha consistido en la realización de una meniscectomía parcial y reparación de la desinserción meniscocapsular mediante sutura. En las primeras tres semanas el jugador no podrá realizar ningún tipo de apoyo y llevará una férula en su rodilla derecha.
El ‘35’ malaguista, que agotó el tratamiento conservador y no ha podido jugar con el equipo desde el tercer partido de pretemporada del 6 de agosto, iniciará próximamente su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico blanquiazul.
- El Málaga CF rastrea el mercado de atacantes libres
- Andalucía busca profesores para este curso escolar: quiere cubrir 1.118 vacantes en Infantil y Primaria y 2.000 en Secundaria
- Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
- Cuenta atrás para las polémicas esculturas del Puerto de Málaga: ya hay fecha para su retirada en septiembre
- Herido el conductor de un VTC tras volcar su vehículo en Málaga capital
- La pretemporada se pone seria para el Unicaja: La Laguna Tenerife y Real Madrid
- Luis Castro, entrenador del Levante, tras el empate contra el Málaga CF: 'El punto en La Rosaleda no es malo
- Málaga perderá más de 32.000 alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato entre 2025 y 2035, aunque la escolarización en Infantil crecerá