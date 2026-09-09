Adrián Niño, un alivio para Funes y el Málaga CF

No todo son malas noticias para el Málaga CF en el capítulo de bajas y altas. Tras una semana donde se han ido acumulando ausencias, Adrián Niño aparece de nuevo en escena para ayudar al equipo en estos partidos previos al primer parón internacional de la temporada. El delantero roteño ya apareció sobre el césped en los últimos entrenamientos de la pasada semana y, aunque no pudo llegar a tiempo a la convocatoria del partido frente al Levante, ahora ya está disposición de Funes para las próximas batallas frente al Celta de Vigo, Villarreal y Getafe.

Adrián Niño aparece como un rayo de luz entre tanta oscuridad. El ataque blanquiazul se había quedado con pocos efectivos debido a las lesiones de larga duración de Julen Lobete -ligamento cruzado- y Aaron Ochoa -menisco externo- y la recuperación total del ariete andaluz es una magnífica noticia para el Málaga CF. Si todo va bien en lo que resta de semana, Niño podrá estar presente en la lista de los que viajen a Vigo para enfrentarse al Celta en Balaídos (domingo, 14.00 horas) y, si el técnico lo precisa, disfrutar de sus primeros minutos en lo que va de temporada.

Casi un mes fuera

Niño se lesionó en el amistoso de pretemporada frente al Fulham, a solo una semana de que los blanquiazules se estrenasen en LaLiga EA Sports frente al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Sufrió una lesión muscular en el sóleo que le ha tenido casi un mes fuera de la dinámica grupal, pero ahora ya lleva varios entrenamientos a buen ritmo con el resto de sus compañeros y su debut liguero ya está en el horizonte.

La recuperación de Adrián Niño llega en un momento fundamental para el Málaga. Ha perdido varias piezas en pocos días para los extremos y su retorno supondrá una alternativa más para Funes tanto para las alineaciones como para los cambios durante los partidos. El de Rota se encuentra más cómodo jugando de delantero, ya sea de referencia o junto a Chupe o Eneko Jauregi, pero su versatilidad también le permite jugar en ocasiones en la banda. Y con tantas bajas en esa parcela, esto es una gran noticia para Funes, a la espera de ver si finalmente el club incorpora un futbolista en el mercado de futbolistas libres.

Frescura para el ataque

La presencia de Niño dará oxígeno y frescura a un ataque al que le está costando hacer goles en este arranque de temporada. Y eso es precisamente lo que mejor se le da al jugador criado en la cantera del Atlético de Madrid. Hasta ahora, Chupe lo ha jugado todo, los cuatro partidos al completo, y en algunos momentos se le ha visto llegando justo al final de los partidos. Aún estando Adrián Niño fuera, Funes le ha dado poco protagonismo a Jauregi. Solo jugó unos minutos en el tramo final del partido en el Metropolitano. Ni siquiera frente al Levante en La Rosaleda, con Chupe cansado y el partido empatado, Funes decidió sacar a Eneko para ver si podía cazar alguna en el área.

El retorno del delantero blanquiazul al equipo es, sin duda, una magnífica noticia. Para todos. Jugador, entrenador y para el equipo en general. Al Málaga CF le ha faltado gol en estas primeras jornadas y nada mejor que contar con Adrián Niño como antídoto.