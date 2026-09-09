Martial, una opción con un caché muy elevado para el Málaga CF

El Málaga CF sigue pendiente al mercado de jugadores libres. Las bajas simultáneas en el puesto de extremo han dejado esa zona del campo algo desguarnecida y la dirección deportiva blanquiazul sigue mirando opciones, mientras llegan ofrecimientos a las oficinas de La Rosaleda. El nombre que ha saltado a la palestra este miércoles es el de Anthony Martial, apuntado por el periodista Matteo Moretto, una opción que de elevado coste para el equipo blanquiazul.

Una opción muy cara

Loren Juarros y su equipo de trabajo están analizando con calma la situación. En el club son perfectamente conscientes de la situación delicada en el frente de ataque y se está peinando el mercado en busca de alguna opción que pueda cuadrar tanto deportivamente como en lo económico. En esas, ha llegado el nombre de Anthony Martial, pero las exigencias del jugador y las posibilidades económicas del club no parecen casar en este momento. El salario del jugador sería su principal impedimento en este momento para su llegada a Martiricos, más allá de tener que confiar en su nivel físico y deportivo actual.

Anthony Martial es un nombre muy llamativo y que genera expectativas para el público general. Conocido por su nivel en el Manchester United hace ya años y también por su corto paso por el Sevilla hace cinco temporadas, donde ya no brilló. En la última temporada, jugó en el Monterrey mexicano, con el que marcó un gol y dio tres asistencias en 20 partidos. Un curso antes, hizo 9 goles en 24 partidos en Grecia con el AEK Atenas.

¿Fichar ahora o en enero?

A sus 30 años, su carrera ya ha ido de más a menos, aunque si consiguiera recuperar su mejor nivel sería una opción interesante. Pero lo dicho, en las condiciones actuales, es un fichaje demasiado caro para las arcas de Martiricos. Tendría que bajar notablemente sus pretensiones para que pudiera llegarse a un acuerdo.

La pelota está en el tejado de la dirección deportiva. Fichar ahora en el mercado de jugadores libres o esperar a enero y abrir el abanico de posibilidades, ya con jugadores que estén en otros clubes y puedan salir. El problema, que hasta ese mercado invernal aún faltan más de tres de meses de competición y el Málaga se ha quedado con Larrubia, Joaquín Muñoz y Juan Cruz como únicos extremos de la primera plantilla. Es una decisión compleja en la que se debe acertar.