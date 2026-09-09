El presidente del CSD habla sobre el Mundial 2030 y el Málaga CF

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), estuvo presente este miércoles en una charla-coloquio organizada por la Asociación de Periodistas Deportivos de Málaga en el Museo Thyssen de la capital costasoleña y aseguró que van a "pelear" por que la final del Mundial 2030 se celebre en España porque será "una garantía para la FIFA" y proyectó a Vigo y Valencia dos de las once sedes españolas definitivas, en una lista en la que no figurará Málaga tras su renuncia.

Obsequio al Málaga CF

El presidente del CSD obsequió al club blanquiazul por su ascenso a Primera División en la pasada temporada. Kike Pérez, director general del Málaga CF, estuvo presente en la cita y recogió el presente de manos de Uribes. "Me alegro de que el Málaga esté en Primera, ya tocaba", aseguró Uribes.

Hablando del Málaga CF, Uribes no quiso entrar a opinar sobre la situación en la que vive desde hace más de seis años, inmerso en una administración judicial interminable. "Es un tema en el que no debo ni opinar ni meterme", señaló.

Sobre el Mundial 2030

Sobre la renuncia de Málaga a ser sede del Mundial 2030, Uribes declaró que entiende "a las ciudades, entre ellas la de Málaga, que han decidido renunciar al Mundial". "Lo hablé con el alcalde y lo entendí perfectamente. Me llamó para decirme que Málaga tiene tantas cosas culturales y deportivas... Me dijo que habían decidido que no iban a ser sede. Lo entendí igual que entendí que se retirasen otras ciudades", añadió

"Desde el Estado se fue muy claro que no iba a destinarse ni un céntimo en ayudar a las diferentes ciudades a construir y reformas sus estadios. Creo que Málaga como ciudad puede estar capacitada para albergar otros eventos y los seguirá teniendo aunque no tenga a la Copa del Mundo", expresó.

Según Uribes, celebrar la final en España "es una garantía para la FIFA, y hay que decírselo a ellos, que va a ser el mejor sitio para hacerla".

Los motivos que defiende el máximo dirigente del CSD son que España "ha liderado el proyecto", "tenemos más sedes, acabamos de ganar el Mundial en Estados Unidos y organizamos las cosas muy bien en la seguridad, el orden público, los transportes y las infraestructuras".

Puso como ejemplo la final de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Plate que se celebró en el Bernabéu en diciembre de 2018, "una situación de orden público muy seria, y lo hicimos en el Bernabéu, todo en dos meses y mientras preparábamos la final de Champions en el Metropolitano, que era ese año. Y salió muy bien".

"¿Ser partidario de que España renuncie a la organización si la final no es en Madrid? No, eso no toca ahora. España no debe renunciar nunca a nada. Tenemos que defender que la final sea en España. Es nuestra posición y hay que pelearlo hasta el final, y garantizar que vamos a tener las once sedes y que vamos a hacer las cosas bien", añadió.

La final de la Copa del Mundo 2030 en suelo español "no es una decisión del gobierno de España, ni de la Federación, es la FIFA tendrá que decidir dónde se celebra, como lo ha decidido ahora en Estados Unidos, que por cierto lo decidió ocho meses antes, que iba a ser en Nueva York", continuó Uribes.

Sobre el reparto de sedes, dijo: "ahora tenemos once y entre ellas está Vigo, que sí quiere, y Valencia, que también quiere y está pendiente de hacer el estadio nuevo. Efectivamente, si el Nou Mestalla está en 2028, ¿cómo no va a ser sede Valencia? Yo creo que sí estarán Vigo y Valencia, he defendido que entren", vaticinó.

Rodríguez Uribes dijo, además, que han creado una comisión interministerial y que están para cumplir "unas garantías de FIFA que exigen un esfuerzo y que tiene que hacer también Portugal y Marruecos. Nosotros nos hemos comprometido a cumplirlas trabajar para que todo ello salga y defender, por supuesto, que la cita sea en España".