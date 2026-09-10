El curioso récord del exmalaguista Isco Alarcón

Isco Alarcón sigue añadiendo capítulos especiales a una carrera enorme. El futbolista de Arroyo de la Miel, uno de los grandes talentos que han pasado por La Rosaleda en las últimas décadas, ha firmado un récord tan curioso como difícil de igualar: se ha convertido en el primer jugador de la historia que disputa la Champions League con cinco equipos diferentes de un mismo país.

El dato tiene mucho recorrido. Isco lo ha conseguido con Valencia, Málaga CF, Real Madrid, Sevilla y Real Betis. Cinco camisetas españolas distintas en la máxima competición continental. Un registro que habla de longevidad, talento, capacidad de reinventarse y presencia sostenida en la élite, incluso después de varios momentos complicados en su carrera.

Del Valencia al Betis, pasando por la Champions del Málaga

Su camino en la Champions empezó muy pronto, con apenas 18 años, en el Valencia. El club ché lo había incorporado desde el Benamiel cuando todavía era un adolescente y allí tuvo sus primeras noches europeas. Después llegó el salto que marcó para siempre al malaguismo: su etapa en el Málaga CF.

La Champions 2012/2013 sigue siendo una de las páginas más brillantes de la historia blanquiazul. Y en aquella aventura, Isco fue una de las grandes estrellas. Tenía solo 20 años, pero jugaba con una madurez impropia de su edad. Marcó, asistió, gobernó partidos y dejó imágenes que aún permanecen en la memoria de La Rosaleda: el doblete ante el Zenit, el golazo frente al Oporto, la asistencia a Eliseu en San Siro o aquel equipo que se quedó a segundos de alcanzar las semifinales en Dortmund.

Del Málaga al Real Madrid

Aquella temporada disparó definitivamente su carrera. Su rendimiento con el Málaga, unido a su papel con la selección sub 21, le abrió la puerta del Real Madrid. Allí ganó cinco Champions y se convirtió en uno de los jugadores españoles con mejor palmarés europeo de su generación.

Isco Alarcón, con la camiseta del Real Madrid. / EFE

Cinco clubes españoles en la misma competición

El récord llega ahora con el Betis, después de que Isco ya hubiera participado también en la Champions con el Sevilla. Su estreno europeo este pasado martes con el equipo verdiblanco cerró el círculo y le permitió superar una barrera en la que se habían quedado otros nombres importantes del fútbol europeo.

No es un récord de goles, títulos o minutos, pero sí un dato que refleja una carrera larguísima al máximo nivel. Isco ha sabido aparecer en contextos muy distintos: como promesa en Valencia, como líder precoz en Málaga, como jugador de rotación y también protagonista en el Real Madrid, como apuesta breve en el Sevilla y ahora como futbolista diferencial en el Betis.

El malagueño con más partidos en Champions

La relación de Isco con la Champions tiene además otro matiz importante para Málaga. Es el futbolista malagueño que más veces ha disputado la competición, por delante incluso de Fernando Hierro. Suma 79 partidos en la máxima competición europea, con 10 goles y 13 asistencias.

Isco, estrella del Málaga CF. / La Opinión

Su mejor edición en números, curiosamente, fue la del Málaga CF. En aquella campaña 2012/2013 firmó tres goles y cuatro asistencias en ocho partidos. Fue el curso que lo confirmó ante Europa y el que lo convirtió en uno de los grandes nombres propios del mercado continental.

Con 34 años, Isco sigue compitiendo, sigue dejando detalles y sigue encontrando formas de agrandar su hoja de servicios. Su récord con cinco equipos españoles en Champions es una rareza estadística, pero también una manera de resumir su carrera: talento de Málaga, recorrido de élite y una huella europea que empezó a brillar con fuerza en La Rosaleda.