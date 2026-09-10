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Dotor, el espía de Funes para el Celta-Málaga CF del domingo en Balaídos

El centrocampista, cedido por el conjunto gallego, conoce de primera mano el vestuario y el escenario que se encontrará el equipo blanquiazul este fin de semana en Vigo

Dotor, con el balón.

Dotor, con el balón. / Gregorio Marrero

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

Carlos Dotor afronta una semana especial. El centrocampista del Málaga regresará el próximo domingo a Balaídos, la que todavía es su casa, pero lo hará defendiendo por segunda temporada consecutiva la camiseta blanquiazul. Su conocimiento del Celta y de su entorno puede convertirse en una baza más para Juanfran Funes de cara a una visita exigente.

Un guía para Funes

Dotor conoce bien lo que espera al Málaga en Vigo. Hasta hace apenas unas semanas formaba parte de la estructura del Celta, antes de volver a salir cedido al conjunto malaguista, por lo que mantiene un conocimiento reciente de la plantilla y de la dinámica del equipo de Claudio Giráldez. El club vigués confirmó el pasado mes de julio su cesión al Málaga para la temporada 2026/27.

No será, por tanto, extraño que durante la preparación del encuentro Funes recurra a Dotor para conocer detalles del rival. Compañeros, características individuales, automatismos o incluso determinadas cuestiones relacionadas con el escenario del partido pueden formar parte de las conversaciones durante la semana. El madrileño conoce además el entorno celeste después de haber pertenecido al Celta desde 2023 y de haber disputado 17 encuentros con el primer equipo en Primera.

Debut de Carlos Dotor con el Celta de Rafa Benítez

Debut de Carlos Dotor con el Celta de Rafa Benítez / Celta instagram

Para muchos futbolistas del Málaga, Balaídos no será un escenario completamente desconocido. El conjunto blanquiazul ya jugó allí hace dos temporadas, en el playoff de ascenso a Segunda División, aunque ahora la situación es bien diferente: aquel encuentro se disputó ante el Celta Fortuna en Primera Federación y, esta vez, el Málaga regresará al estadio vigués para medirse al primer equipo celeste en Primera. Dotor, en cambio, conoce de primera mano el escenario y el entorno del Celta, un conocimiento que puede convertirle en un guía más para sus compañeros durante la preparación del encuentro.

Sin cláusula del miedo

Hay además una circunstancia que puede hacer todavía más especial el regreso de Dotor a Vigo: sí podrá jugar contra el Celta. Su contrato de cesión no incluye la conocida como "cláusula del miedo", una condición habitual en algunas operaciones que impide al futbolista cedido enfrentarse a su club de origen.

La confirmación llegó de boca del propio Loren Juarros. Preguntado recientemente por las cláusulas de los jugadores cedidos, el director deportivo del Málaga fue claro: «En el caso de Dotor no; en el de Salinas, sí».

De esta forma, si Funes lo considera oportuno, Dotor estará disponible para enfrentarse al equipo que todavía posee sus derechos. Una situación que no siempre se produce en el fútbol español cuando un jugador sale cedido y que añade un ingrediente más a un partido especialmente señalado para el centrocampista.

De regreso a su antigua casa

Dotor conoce también lo que significa enfrentarse a un antiguo equipo. El pasado curso llegó al Málaga precisamente procedente del Celta y terminó convirtiéndose en una pieza importante en el ascenso. Disputó 40 partidos oficiales, 35 de ellos en Liga, con un gol y cuatro asistencias, antes de regresar a Vigo y volver a salir cedido al conjunto malaguista este verano.

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Ahora tiene por delante un regreso diferente. Funes tendrá en Dotor una fuente de información privilegiada durante la semana y, si finalmente apuesta por él en Balaídos, también a un futbolista que tendrá ante sí la oportunidad de competir contra el club que todavía le pertenece. Será, sin duda, un partido muy especial para él.

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