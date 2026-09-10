Deuda
Un hijo de Al-Thani, dueño del Málaga CF, deja una factura de más de 500.000 euros en un hotel de lujo de Londres y le requisan un coche
Un tribunal autoriza al hotel Dorchester a requisar y vender un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari que el jeque dejó en sus instalaciones para tratar de recuperar parte del dinero
Nasser Al-Thani, hijo del máximo accionista del Málaga CF, Abdullah Al-Thani, ha dejado una deuda de 458.000 libras, unos 532.000 euros, en un hotel de lujo de Londres. Un tribunal ha autorizado ahora al establecimiento a requisar y vender un vehículo que el jeque dejó en sus instalaciones para intentar recuperar parte del importe pendiente.
Según publica el diario británico Financial Times, que recoge la resolución judicial, la cantidad corresponde a gastos de alojamiento y servicio de habitaciones, además de los intereses acumulados.
Una deuda de 532.000 euros en el Hotel Dorchester de Londres
El establecimiento afectado es el Hotel Dorchester, situado en el exclusivo barrio londinense de Mayfair. Sus habitaciones pueden alcanzar un precio máximo de 8.000 libras por noche, más de 9.300 euros, por lo que las facturas pendientes se habrían ido acumulando durante meses.
La resolución permite al hotel quedarse con uno de los bienes que Nasser Al-Thani dejó allí y ponerlo a la venta para recuperar parte del dinero adeudado.
El hotel podrá vender un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari
El vehículo es un Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari. Su valor en el mercado de segunda mano ronda las 23.500 libras, una cantidad muy inferior a las 458.000 libras que reclama el establecimiento londinense.
La venta del automóvil, por tanto, únicamente permitiría cubrir una pequeña parte de la deuda reconocida en el procedimiento judicial.
Los abogados de Al-Thani anuncian medidas contra el caso
Nasser Al-Thani no acudió a las vistas judiciales. Sus abogados señalaron al Financial Times que su cliente: «Tomará medidas para desestimar ese caso».
El procedimiento en Londres se conoce mientras la familia Al-Thani continúa inmersa en la causa judicial abierta en Málaga relacionada con la gestión del club de fútbol.
La orden de búsqueda y detención contra los Al-Thani
El pasado 6 de julio, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga dictó una orden europea de búsqueda y detención e ingreso en prisión contra Abdullah Al-Thani y sus hijos Nayef, Naser y Rakan.
La medida se enmarca en la causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos.
El auto acordaba: «La prisión provisional de los imputados en las presentes actuaciones, no conociéndose actualmente su real paradero».
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