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Entrenamiento

El Málaga CF acelera en La Rosaleda preparando el partido en Vigo ante el Celta

El conjunto blanquiazul completa su tercer entrenamiento de la semana con la mirada puesta en el duelo del próximo domingo en Balaídos

Chupe en el entrenamiento matinal

Chupe en el entrenamiento matinal / Malaga CF

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Málaga CF continúa con su puesta a punto para la visita al Celta. El conjunto dirigido por Juanfran Funes completó este jueves su tercera sesión de la semana, una jornada de trabajo desarrollada en el césped de La Rosaleda y marcada por la preparación del encuentro del próximo domingo en Balaídos.

Trabajo táctico con balón

Los jugadores malaguistas saltaron al terreno de juego alrededor de las 11:00 horas, después de completar previamente una sesión de gimnasio y trabajo de vídeo. Ya sobre el césped, el cuerpo técnico centró buena parte de la sesión en aspectos técnico-tácticos con balón, con el objetivo de seguir perfilando el plan de partido ante el conjunto gallego.

Dotor vuelve a Balaídos

El encuentro tendrá además un componente especial para Carlos Dotor, que regresará este domingo a Balaídos para enfrentarse al club en el que se formó y con el que llegó a disputar partidos con el primer equipo. El centrocampista malaguista conoce bien el escenario y al rival, un factor que puede convertirse en una baza más para Juanfran Funes a la hora de preparar el encuentro.

Jauregi, con trabajo parcial

Una de las notas de la jornada fue la participación parcial de Jauregi, que realizó parte del entrenamiento bajo una gestión específica de cargas. El delantero sigue así su planificación dentro de la dinámica del grupo.

Por otro lado, Murillo y Calero continúan al margen de la dinámica colectiva por lesión, al igual que Lobete y Aarón Ochoa, ambos en procesos de recuperación de larga duración.

Noticias relacionadas y más

Viernes, nueva sesión

El Málaga volverá al trabajo este viernes a las 10:30 horas, nuevamente en el campo anexo de La Rosaleda. Será una de las últimas sesiones antes de poner rumbo a Vigo para afrontar el domingo el duelo ante el Celta.

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