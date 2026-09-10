El Málaga CF-Espanyol tras el parón internacional ya tiene fecha y hora

El Málaga CF ya conoce cuándo volverá a competir tras el próximo parón de selecciones. El conjunto blanquiazul recibirá al Espanyol el viernes 9 de octubre a las 21:00 horas en La Rosaleda, en un encuentro correspondiente a la octava jornada de LaLiga EA Sports.

El duelo supondrá el regreso de la competición al estadio malaguista después de la ventana internacional y será una nueva oportunidad para el equipo de Juanfran Funes de reencontrarse con su afición en un partido que contará, además, con un aliciente especial.

Horario de la jornada 8 de La Liga Easports / La Liga

Roberto Fernández vuelve a la que fue su casa

La visita del Espanyol supondrá el regreso a Málaga de Roberto Fernández, uno de los jugadores que guarda un recuerdo más especial entre la afición blanquiazul. El delantero cordobés se formó en La Academia y tuvo un papel protagonista durante su etapa en el primer equipo.

Su temporada más destacada con el Málaga llegó en el curso 2023-24, cuando fue una de las grandes referencias ofensivas del equipo que consiguió regresar al fútbol profesional. Roberto terminó aquella campaña con 20 goles, una cifra que le convirtió en uno de los grandes protagonistas del ascenso a Segunda División.

Ahora volverá a La Rosaleda como rival, después de haber continuado su carrera lejos del conjunto malaguista. El reencuentro con el estadio y con una afición que vivió aquel ascenso junto al delantero será uno de los principales focos de atención del encuentro.

Cuatro horarios ya confirmados

El Málaga CF conoce ya el horario de sus próximos cuatro partidos de Liga. La jornada 5 se jugará este próximo domingo 13 de septiembre en Balaídos. El Celta-MCF se disputará a partir de las 14 horas. El jueves 17, en jornada intersemanal, La Rosaleda acogerá el MCF-Villarreal de la jornada 6, desde las 21.30 horas.

Las dos siguientes jornadas de Liga también tienen día y hora ya fijados por LaLiga. El domingo 20 de septiembre, desde las 14 horas, el Málaga visitará al Getafe; mientras que el viernes 9 de octubre, tras el parón de selecciones, el equipo blanquiazul jugará ante su público, frente al Espanyol, desde las 21 horas.