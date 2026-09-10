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LaLiga EA Sports

El Málaga CF es el segundo límite salarial más bajo de Primera División

El conjunto blanquiazul cuenta con un límite de coste de plantilla de 33,6 millones de euros, solo por encima del Sevilla y muy lejos de los grandes de LaLiga

Carlos Dotor, Juan Cruz y Fernando Calero, junto a Loren Juarros en sus presentaciones.

Carlos Dotor, Juan Cruz y Fernando Calero, junto a Loren Juarros en sus presentaciones. / Álex Zea

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Álvaro Borrego

Álvaro Borrego

El Málaga CF afronta su regreso a Primera División con uno de los límites salariales más bajos de la categoría. Es una realidad que se intuía y que ahora es oficial. LaLiga ha fijado en 33,634 millones de euros el Límite de Coste de Plantilla Deportiva (LCPD) del conjunto blanquiazul para la temporada 2026/27, una cifra que únicamente supera al Sevilla, que dispone de 20,161 millones. Los datos corresponden al límite publicado tras el cierre del mercado de fichajes.

El Málaga CF el segundo limite salarial más bajo de primera división.

El Málaga CF el segundo limite salarial más bajo de primera división. / La Liga

Solo por delante del Sevilla

El Málaga ocupa así el 19º puesto entre los 20 equipos de LaLiga EA Sports en capacidad económica para configurar su plantilla. La diferencia con el club hispalense es de algo más de 13 millones, mientras que el siguiente equipo con menor límite es el Getafe, con 56,704 millones. El salto respecto al conjunto madrileño supera los 23 millones.

La cifra también ayuda a poner en contexto el trabajo realizado por la dirección deportiva durante el mercado. El Málaga CF ha tenido que construir una plantilla de Primera con un margen económico muy inferior al de la mayoría de sus rivales, recurriendo a cesiones, jugadores libres y operaciones ajustadas a sus posibilidades. En el último día de mercado llegaron Jens Cajuste y Juan Berrocal, después de incorporaciones como Pablo Martínez, Juan Cruz, Dotor y Fernando Calero.

Una distancia enorme con los grandes

La clasificación muestra una diferencia económica muy pronunciada. El Real Madrid lidera el ranking con 832,786 millones de euros, mientras que el Barcelona alcanza los 582,769 millones y el Atlético de Madrid se sitúa en 361,287 millones. Es decir, el límite del Madrid es casi 25 veces superior al de los de Martiricos.

Por debajo de esos tres gigantes aparecen clubes como Villarreal (170,564 millones), Betis (142,847), Athletic (139,203), Real Sociedad (137,190) o Valencia (98,812). El Málaga queda, por tanto, en un escalón económico completamente diferente al de buena parte de sus rivales.

Jens Cajuste cierra el mercado de fichajes del Málaga CF.

Jens Cajuste cerró el mercado de fichajes del Málaga CF. / Málaga CF

Más que salarios

El LCPD no representa únicamente el dinero destinado a pagar las nóminas de los futbolistas. Incluye salarios fijos y variables, Seguridad Social, primas, comisiones de agentes y amortizaciones de fichajes, además de determinados gastos relacionados con el cuerpo técnico, filial y cantera. LaLiga también aclara que el límite solicitado por un club no tiene por qué ser consumido en su totalidad.

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En total, los 20 equipos de Primera suman 3.109,673 millones de euros de límite, frente a los 250,510 millones de los 22 clubes de Segunda. El dato refleja hasta qué punto el regreso del Málaga a la élite supone también competir en un escenario económico muy distinto al que ha conocido durante sus ocho temporadas fuera de Primera.

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