Actualidad del Málaga CF: Adrián Niño, adaptación de los fichajes, presión por ganar...

Juanfran Funes compareció este viernes antes de enlazar Celta de Vigo, Villarreal y Getafe en solo una semana. El primero de los tres encuentros de cartel europeo llegará este domingo, a partir de las 14.00 horas, con dos equipos que aún no saben lo que es ganar esta temporada, aunque el técnico del Málaga CF lo tiene claro: "Se saldría de la normalidad que un equipo como el nuestro llevara 12 puntos en cuatro jornadas".

Quinto partido en Primera

"Ya sabíamos de la dificultad de la categoría. Hay que afrontar siempre el siguiente, es el más importante. Al jugar varios partidos sabemos que, por la cercanía de tres encuentros en siete días, hay que poner la cabeza en gestionar la energía. Hay que pensar en lo que vaya viniendo. Ya dijimos que iba a ser una carrera de fondo. Las matemáticas dicen que era posible el 12 de 12. Ganar un partido es sufrir la vida, será la realidad de cada semana. Nuestra liga son todos los equipos, es donde hemos conseguido estar. Cada partido es una oportunidad de sumar. Tenemos que ser capaces de competir a nuestro mejor nivel. Es la parte más importante".

Vuelta de Adrián Niño

"No es solo Adri. Había jugadores en nuestro planteamiento de partido que nos daban una determinación muy grande. El fútbol de hoy, con cinco cambios, hace que puedas vivir escenarios muy distintos en cada encuentro. Nuestra tendencia el año pasado fue de trabajar mucho en los primeros dos tercios y dar un ritmo vertiginoso en el último. Las entradas de Ochoa o de Adri nos cambiaban el perfil de equipo. Que vuelva a estar, más allá de los goles, es para nosotros una gran noticia".

Pablo Martínez ya fue titular con el Málaga CF ante el Levante. / Gregorio Marrero

Dos puntos en cuatro jornadas

"No sé cuánta ansiedad tienen ellos. Lo que hemos transmitido nosotros es que tenemos que estar tranquilos, sabíamos del potencial de nuestros rivales. A todos nos gustaría sumar puntos como el año pasado. Creo que tenemos que estar tranquilos, aprovechar cada partido para sumar. Tienen un partido europeo la próxima semana. Sus circunstancias las conocen ellos. Hay tónicas que parece se van a sostener durante el año. Se saldría de la normalidad que un equipo como el nuestro llevara 12 puntos en cuatro jornadas. Tenemos que saber donde estamos y lo que queremos hacer, con tranquilidad".

Centro del campo

"Es un regalo que ojalá se mantenga en el tiempo. No solo en los inicios, tenemos una variabilidad que nos ayudará a competir mucho mejor. Que vayamos a vivir tres encuentros va a ayudar. Todos pondrán su granito de arena de forma más visible en un momento o en otro. Tienen que llevar a sus compañeros al máximo nivel. Hemos conseguido armar un equipo muy potente en esa zona del campo".

Incorporación de los nuevos

"Ya había fichajes que han ido jugando. La competición es la que te lleva por los derroteros. Tienes que pensar en los partidos, pero es difícil aventurar quién va a jugar en cuál. Quién va a iniciar en uno o en otro... Va a ser cada encuentro el que te lleve. Van a ser tres partidos en siete días, nos va a llevar a un cansancio grande. Es lo que nos lleve a hacer cambios, pero no de forma premeditada. Pensamos en Vigo. Dependiendo de cómo cada uno acabe el encuentro, será lo demás".

Parón internacional

"Es un parón que creemos que nos puede venir bien. Hemos tenido muy pocas vacaciones, será un buen momento para coger aire y ajustar todo. Sin el estrés de la competición, seguir ensamblando el equipo, hay jugadores que casi no han hecho pretemporada y están ahí ahora. Nos va a venir muy bien. Va a ser un buen momento para terminar de ensamblar algunas cosas".

Pases para conseguir un disparo

"Los números es según los mires. Hacemos casi 11 disparos por partidos, hay muchos que no llegan a esa cifra. Esto de las medias es para cuando haya algunos partidos más. No hay una gran diferencia con el Celta, 40 pases. El año pasado, probablemente, acumulábamos un número de pases importantes. Tenemos un número de entradas en área muy grande. Promediar 10, 12 o 14 disparos no es un número bajo. Lo que nos ha podido faltar es un poco de determinación, hablaríamos de una situación distinta. Cuando aparezca el disparo, que aparezca con más ventaja para todos. No es relevante si se necesitan 200 o 240 pases".