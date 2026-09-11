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57 noches de suite de lujo: la factura de Nasser Al-Thani en Londres duplica varias fichas del Málaga CF
El club blanquiazul cuenta con el segundo coste de plantilla más bajoo de Primera, mientras una nueva polémica protagonizada por el catarí vuelve a poner el apellido del jeque en el foco
El apellido Al-Thani ha vuelto a colarse en la actualidad del Málaga CF. El equipo blanquiazul está inmerso en la previa del partido contra el Celta, mientras que la familia catarí ha pasado a ocupar muchos titulares después de que Nasser, hijo del jeque y acusado de varios delitos en el club de Martiricos, dejara una deuda de alrededor de 532.000 euros en el Hotel Dorchester de Londres. Una cifra que, por ejemplo, duplica varias fichas salarias del equipo blanquiazul.
El catarí acostumbró durante más de un lustro a vivir a costa del dinero del Málaga CF. El informe del Ministerio Fiscal ya fue especialmente duro con él y sus caprichos millonarios, y sus impagos han vuelto a colocarle en la palestra después de que la justicia londinense aceptara requisarle un coche con el que buscaba hacer frente a una pequeña parte de ese medio millón de euros.
Un coche para empezar a pagar la deuda
Por lo pronto, la resolución judicial le ha permitido al Hotel Dorchester requisarle a Nasser uno de los vehículos que tenía allí: el Fiat 500 Abarth Tributo Ferrari. Su valor en el mercado de segunda mano ronda las 23.500 libras, una cantidad muy inferior a las 458.000 libras que reclama el establecimiento londinense. La venta del automóvil, por tanto, únicamente permitiría cubrir una pequeña parte de la deuda reconocida en el procedimiento judicial.
El doble de algunos salarios
Para que los aficionados se puedan hacer una idea de lo que significa, esos 532.000 euros suponen una cuantía que duplica el salario de algunos jugadores de la plantilla de Martiricos, de aquellos que están en un escalón inferior a nivel económico. Hay que recordar que el mínimo en Primera División está marcado en 200.000 euros por temporada.
Mientras tanto, la realidad futbolística continua y esta noticia, precisamente, coincidía con la confirmación de una realidad esperada: el Málaga CF tiene el penúltimo límite salarial más bajo. Mientras sus aún dirigentes burlan la orden europea de busca y captura y ahora Nasser deja el rastro en Londres por una deuda que quiere sanar de forma ridícula, la realidad económica de los blanquiazules sigue siendo otra bien distinta.
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