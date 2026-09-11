Funes elogia al próximo rival del Málaga CF: "Nos gusta el fútbol del Celta"

El Málaga CF se enfrenta este domingo, a partir de las 14.00 horas, al Celta de Vigo en Balaídos en un encuentro en el que el conjunto blanquiazul buscará su primera victoria de la temporada después de sumar dos empates y dos derrotas. Juanfran Funes afronta el duelo consciente de la dificultad del rival y no ha escatimado en elogios hacia el conjunto gallego de Claudio Giráldez.

Un rival de los grandes

"A pesar de que el Celta no haya podido ganar, es un rival que juega muy bien al fútbol. No está en Europa por gusto. Su arranque no ha sido espectacular, pero estamos ante uno de los grandes equipos de nuestra liga. De Claudio hemos hablado mucho, lo conocemos por la cercanía con Juan Carlos, también con más gente de su cuerpo técnico. Nos gusta su idea de fútbol, muchos aficionados del fútbol español habrán disfrutado con el Celta, gusta verlo jugar", explicó Funes.

El entrenador del Málaga profundizó en las dificultades que plantea el conjunto vigués cuando tiene la pelota. "No sé si la idea es parecida, pero sí es un equipo que con balón se impone. Te quitan la pelota y no sabes cuándo la vas a volver a tener. Tienen una media de más de 600 pases por partido por detrás de Barcelona, Madrid y Villarreal. Te hacen sufrir, te someten cuando estás en bloque bajo, es un rival poderoso. Aunque no han encontrado el camino al gol, tienen recursos más que suficientes para terminar entre los mejores", señaló.

Un partido para saber sufrir

Así que el Málaga CF tendrá que prepararse para un partido en el que el Celta pueda imponer su ritmo y obligarle a defender durante fases prolongadas. Funes fue claro al explicar qué espera de su equipo: "Habrá rivales y rivales. El Celta es un equipo que de nuestra liga es de los más poderosos. No es que quiera meterte atrás, es que te lleva. Ser muy pacientes, no descomponerse. Vamos a vivir minutos de bloque bajo, mantenerse firme es muy importante".

El técnico malaguista también dejó claro que su equipo deberá aprovechar sus oportunidades y adaptarse a lo que demande el encuentro. "Haremos ajustes tácticos porque sabremos que tenemos que ser eficientes si queremos conseguir un buen resultado. Será extraño porque jugamos a las 14.00 horas aún con calor, veremos cómo afecta al ritmo del balón. En el sur estamos más acostumbrados. Habrá que ver si nos beneficia", apuntó.

Elogios a Claudio Giráldez

Funes también puso en valor el trabajo de Claudio Giráldez al frente del Celta y la identidad que ha conseguido transmitir al conjunto vigués. El técnico malaguista destacó su propuesta futbolística y la capacidad del equipo para dominar los partidos desde la posesión.

"De Claudio hemos hablado mucho, lo conocemos por la cercanía con Juan Carlos, también con más gente de su cuerpo técnico. Nos gusta su idea de fútbol, muchos aficionados del fútbol español habrán disfrutado con el Celta, gusta verlo jugar", volvió a destacar el entrenador blanquiazul.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, observa al 'staff' del Real Madrid en el partido de la primera vuelta en Balaídos. / ALBA VILLAR | FDV

La apuesta por la cantera

Más allá del estilo de juego, Funes también destacó una característica que comparten ambos proyectos: la apuesta por los futbolistas formados en casa. El entrenador del Málaga considera que el Celta lleva más tiempo desarrollando ese camino, pero ve al conjunto vigués como un referente.

"Lo que sí habla a las claras es el proyecto de ambos equipos, confianza en la cantera. Quizás es un camino que ellos empezaron a andar antes que nosotros, la trayectoria del Celta es envidiable. No tanto lo que han conseguido con Europa, sino la forma en la que lo están haciendo. Nos gusta mucho", concluyó.