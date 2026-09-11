Nasser Al-Thani: implicación el Málaga CF, deudas, compras millonarias...

Nasser Al-Thani, hijo del jeque propietario del Málaga CF, ha vuelto a colocarse en el centro del disparadero mediático. Tampoco lo ha hecho por sus grandes obras, sino por haber dejado alrededor de 532.000 euros de deuda en el Hotel Dorchester de Londres donde ha burlado la orden de busca y captura europea que hay emitida sobre parte de su familia por todos los delitos cometidos, aún presuntamente, durante su estancia en las altas esferas de Martiricos.

Precisamente, es una figura que acompañó a su padre Abdullah desde el día 1 de su llegada a Málaga en 2010. Fue nombrado como tercer miembro del Consejo de Administración de inmediato, compareció ante los medios de comunicación en sala de prensa, también se paseó en el palco de La Rosaleda durante casi una década y fue en 2015 cuando dio el salto, tras la salida de Moayad Shatat, para ser vicepresidente y consejero delegado del club.

Papel en el Málaga CF

Su vinculación con el Málaga CF asciende un par de escalones más allá de haber sido el CEO. Nasser forma parte de la sociedad propietaria de la entidad blanquiazul: Nasir Bin Abdullah & Sons SL, que posee el 51% de NAS Spain 2000 SL -la otra parte es de BlueBay- y a su vez controla el club por medio del 96,89% de sus acciones.

Nasser Al Thani, uno de los hijos del jeque. / Málaga CF

De forma inevitable, al menos desde el palco, es una de las caras más visibles de la corta e intensa etapa dorada del 'Euromálaga' de la Champions. Sin embargo, también lo es de una frase que sentencia el Ministerio Fiscal en un acto de "vaciar patrimonialmente" al club "en épocas en que se encontraba en una situación financiera particularmente delicada". Y ahí, Nasser no dudó en ningún momento en ser protagonista.

Donde su nombre aparece en mayúsculas es en el litigio judicial que mantiene implicada a su familia, y a él mismo, por los presuntos delitos que se investigan de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos en su etapa al frente del club blanquiazul. La Fiscalía pide 14 años y medio de prisión en una causa en la que también están incluidos cinco exdirectivos como son Vicente Casado, Moayad Shatat, Roberto Cano, Manuel Novo y Joaquín Jofre.

Aventuras millonarias

Y aquí es donde aparece de forma manifiesta el nombre de Nasser. El Ministerio Fiscal elaboró un amplio documento en el que se detallaban todos los presuntos delitos y en el que el hijo catarí, ahora protagonista por otra deduda de 532.000 euros en Londres, hizo y deshizo en cualquier parte del mundo con el dinero del Málaga CF.

Nasser, a la izquierda, junto a su padre y uno de sus hermanos. / MálagaCF

Por ejemplo, se detalla que él mismo contrató en 2015 el arrendamiento de la vivienda Villa Panorama de la Urbanización Santo Domingo de Benalmádena por una renta mensual de 5.650 euros. Cuatro años después, ese pago se duplica y asciende a la cifra de 13.000 euros mensuales. De hecho, el gasto total ascendió a 2.461.499,46 euros porque el Málaga CF, aún presuntamente, también se hizo cargo de varias reformas -505.171 euros-, la seguridad de la finca -635.571 euros- y la limpieza y el mantenimiento de la finca -298.330 euros-.

Casas, coches, préstamos...

El Ministerio Fiscal también señala directamente a Nasser por contratar la Urbanización Capanes Sur de Benahavís por 13.000 euros al mes. Se justificaba el pago del club como "utilización del inmueble como centro de reuniones y lugar de trabajo para los empleados del arrendatario dentro de su actividad empresarial", aunque la realidad fue bien distinta: "Dotada de piscina, sala de juegos y amueblada con todo lujo de detalles, describiéndose en el anexo al detalle un inventario con profusión de menaje de hogar, ropa de cama, elementos decorativos, antigüedades u obras de arte al tiempo que la finca carecía de material o muebles de oficina o de la menor infraestructura para desarrollar en la misma ninguna actividad comercial". 212.350 euros tuvo de coste, ascendiendo el importe de luz, agua, seguridad o mantenimiento a 60.000 euros.

No faltan los coches. Nasser compró un Range Rover por 83.000 euros, vendió otro vehículo por 24.000 euros y la diferencia cayó a cuenta del club de Martiricos en concepto de préstamo. O los multitudinarios viajes. No ha sido ahora la primera vez que el cataría se ha hospedado en el Hotel Dorchester. También lo hizo entre abril de 2016 y junio de 2018 con un desembolso de 32.238 euros y que el Ministerio Fiscal vincula directamente a los fondos del Málaga CF.

Imagen publicada por Nasser Al-Thani. / IG

Londres, último paradero

Tan libre se siente Nasser en sus andanzas que, habiendo emitida una orden de busca y captura contra él y su familia, ha viajado a Londres y ha enseñado, él mismo en sus redes sociales, que ha estado en Europa. La salida del Reino Unido de la Unión Europea lo convierte en un territorio 'amable' para sus aventuras esporádicas, pero también es cierto que hay procedimientos que permitirían su detención.

Ahora han sido 532.000 euros los que ha dejado en deudas en Londres. Él mismo se encargó de multiplicar un agujero sin fondo de millones de euros en el Málaga CF con sus compras desorbitadas, sus viajes exóticos y un sinfín de importes que tuvieron al club de Martiricos al borde de la desaparición. La petición de 14 años de cárcel está ahí... si es que algún día aparecen.