Mercado de fichajes
Wilfried Zaha se ofrece al Málaga CF mientras Funes pide paciencia en el mercado
El extremo costamarfileño, con un importe caché económico, es el último que se ha propuesto para jugar en Martiricos, aunque el técnico blanquiazul es claro: "Hay que asegurarse que la ayuda sea inmediata. Precipitarnos ahora..."
Wilfried Zaha es el último nombre que ha sido relacionado con el Málaga CF en esa búsqueda abierta que mantiene Loren Juarros de un extremo libre después de la grave lesión de Julen Lobete y la operación de Aaron Ochoa. El costamarfileño, a dos meses de cumplir 34 años, está sin equipo después de su paso por la MLS de Estados Unidos y es otro futbolista que se ha ofrecido a la dirección deportiva blanquiazul.
Nuevo ofrecimiento
Según ha confirmado el periodista Matteo Moretto, el club de Martiricos tiene sobre la mesa la opción de Zaha. Es un extremo con capacidad para jugar por las dos bandas, aunque su opción prioritaria es partir desde la izquierda para rematar con su pierna más hábil, la derecha, como Joaquín Muñoz. Zaha cuenta con experiencia en Champions y Europa League, por lo que su caché económico es alto, en la línea del ofrecimiento de Martial.
Ha desarrollado casi toda su carrera en el Crystal Palace de la Premier League con 90 goles y 54 asistencias en un total de 458 partidos. También ha tenido experiencias más residuales en el Manchester United, el Olympique de Lyon y el Cardiff. Volvió a reencontrarse en los últimos años en el Galatasaray -10 goles y cinco asistencias en 43 encuentros- y recientemente ha jugado en la MLS estadounidense con el Charlotte -13 goles y ocho asistencias-.
Palabras de Funes
Precisamente, Juanfran Funes habló del mercado de fichajes en rueda de prensa: "Se ha hablado con Julen, nos va a generar ese espacio, hay que agradecérselo. Habrá que ver en qué momento ejecutamos esa posibilidad. Hay que asegurarse que la ayuda sea inmediata y en un corto espacio de tiempo. Tenemos que tomar buenas decisiones porque van a marcar el camino de otras decisiones que se puedan tomar más adelante. Salen muchos nombres, es cuestión de ver si las circunstancias nos hacen incorporar ahora o más adelante. Las posibilidades del mercado cerrado son bien distintas a otras que puede darte el mercado en otro momento. Precipitarnos ahora...".
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