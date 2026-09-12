Previa/LaLiga EA Sports
Celta de Vigo - Málaga CF: Balaídos pone a prueba la sed de goles y victorias
Los de Claudio Giráldez y los de Juanfran Funes quieren romper este domingo (14.00 horas/DAZN) las dinámicas de empates y derrotas que acumulan a estas alturas de curso, aún más en el inicio de una semana con tres partidos
Balaídos tiene en juego este domingo (14.00 horas/DAZN) el preciado premio de la victoria. Siempre es importante sumar tres puntos y es algo que ni el Celta ni el Málaga CF han hecho en estas primeras jornadas de competición. Así que el estadio de Vigo se presenta como una oportunidad ideal para ambos en el inicio de una semana en la que competirán hasta en tres ocasiones.
Dos equipos, cero victorias
Pese a todo, ambos clubes transmiten tranquilidad. Por calidad de su fútbol no va a ser. El equipo de Claudio Giráldez ya ha jugado cinco partidos en LaLiga EA Sports, uno de ellos adelantado por jugar este miércoles Europa League, y ha sumado tres empates -Valencia, Real Sociedad y Getafe-, y dos derrotas -Osasuna y Athletic-. Ambas, precisamente, como locales, mientras que los otros tres puntos han venido como visitantes.
La dinámica de los de Juanfran Funes ha sido a la inversa. Han sumado dos empates en La Rosaleda contra Deportivo de A Coruña y Levante, mientras que las dos derrotas han llegado a domicilio contra el Atlético de Madrid y el Real Madrid. "Sería anormal que un equipo como este hubiese sumado 12 puntos en cuatro jornadas". Palabra del técnico de Martiricos.
Lo que es innegable es que el equipo blanquiazul vuelve a un lugar especial. Balaídos no es de esos campos a los que el Málaga CF vuelve ocho o nueve años después. Hace solo dos estaba el equipo compitiendo en el campo del Celta, aunque contra su filial, en la ida de la semifinal de la fase de ascenso a Segunda División. Alfonso Herrero, Puga, Larrubia y Dani Lorenzo estuvieron sobre el césped aquel día, al igual que Javi Rodríguez, Javi Rueda, Pablo Durán y Miguel Román en el otro lado.
Tres partidos para rotar
La gran noticia de la convocatoria en clave Martiricos es Adrián Niño. El delantero gaditano se lesionó del sóleo en el último amistoso frente al Fulham y reaparece en la lista un mes después. Todo apunta a que tendrá minutos. También está Eneko Jauregi, al que Funes ha controlado por una ligera sobrecarga. Así que el cartel de bajas lo siguen formando Murillo, Calero, Ochoa, Lobete y Haitam, a la vez que Aznou y Pastor se perdieron el último entrenamiento por un virus gastrointestinal.
¿Cambios en el once? El Málaga CF va a afrontar tres partidos en ocho días y necesita a todos sus jugadores a punto. Puga podría recuperar el carril derecho y devolver a Rafita a la izquierda por Salinas. Habrá que ver si Berrocal está disponible para empezar a tener minutos en el centro de la zaga. Izan Merino apunta a regresar al once también junto a Dani Lorenzo y Pablo Martínez, Carlos Dotor -ante su equipo en propiedad- y Rafa Rodríguez se jugarán el otro. En el frente de ataque, sin posibilidad a muchos más inventos, Larrubia, Joaquín y Chupe.
Rival: Celta de Vigo
Mayor es la necesidad de los tres puntos en el cuadro rival. Acostumbra a ser el Celta un equipo al que le cuesta arrancar y, especialmente, este año le está siendo difícil marcar gol. Será un partido especial para Javi Rueda, el lateral de Alozaina, que se reencontrará con el equipo de su tierra. Aleix Febas, ausente en los últimos encuentros por una contusión costal, podría verse de nuevo las caras con su exequipo. Quien no va a estar es Borja Iglesias, además de otros jugadores a los que debe vigilar Giráldez por algunos percances de última hora.
Así que, con sed de conseguir goles y victorias, está dispuesto el Celta - Málaga CF de este domingo. Buen botín moral, más allá de los puntos, el que puede conseguir quien gane.
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