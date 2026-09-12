Claudio Giráldez, entrenador del Celta, devuelve los halagos: "El Málaga CF es un equipo muy atractivo en la forma de jugar"

Claudio Giráldez compareció este sábado en rueda de prensa a 24 horas del Celta de Vigo - Málaga CF y no dudó en devolver los halagos que transmitió Funes: "Jugamos contra un equipo muy atractivo en la forma de jugar". En la misma línea, le dedicó unas bonitas palabras a su compatriota Juan Carlos Andrés, mano derecha de Juanfran Funes, y aseguró que Carlos Dotor "está cedido para que en el futuro pueda estar aquí".

Dinámica del Celta

"Jugamos el partido solo concentrados en el partido, no estamos ni en lo que venimos y a lo que vamos. Sabemos que tenemos que competir mejor en casa, mejorar los resultados es una realidad. Hemos hecho cosas muy bien. El camino a nivel futbolístico que estamos haciendo tiene muchas cosas positivas. Tenemos que centrarnos sabiendo que jugamos contra un equipo muy atractivo en la forma de jugar, que nos van a obligar a apretar muy bien, a estar cuando salgan de la presión en bloque bajo. Tenemos que hacerles correr detrás de la pelota, ser más agresivos en transiciones ofensivas y en último tercio. La semana nos ha venido muy bien, el equipo tiene claro lo que tiene que mejorar. Nos vamos a centrar en estos 90 minutos".

Carlos Dotor llegó a entrenar este verano en Vigo antes de venir a Málaga. / Celta de Vigo

Carlos Dotor

"Carlos Dotor, Damián, Sotelo... Hay muchos jugadores que podrían estar aquí para ayudarnos sin ninguna duda. Tuvimos a Dotor en mi primera temporada. Después están las situaciones personales, las ambiciones y los contextos. No tiene nada que ver con el nivel. Tiene que ver con espacios, el rol que quieres o no quieres asumir. A Dotor lo cogimos volviendo de una pubalgia, en un momento en el que él tuvo que bajar un escalón y jugar en Segunda División para poder tener la continuidad que ahora tiene. Le favorece un sistema cercano al 4-3-3 porque para mí es un jugador que está más cerca de llegar al área que de construir bajo. La posición del Málaga le viene mejor, para nosotros necesitamos gente de otro perfil para atacar espacios cuando cogemos con tres. Es un jugador joven. Está cedido para que en el futuro pueda estar aquí. Ojalá Dotor haga una temporada buena porque es bueno para todos, aunque el domingo espero que no esté bien".

Dotor, sin cláusula del miedo

"En general, las cesiones están para tener al jugador en tu estructura en el futuro. Sigues confiando en su futuro. La única vez que he intercedido en esta situación fue en un partido con Manu a principios de temporada fue con Manu en el Alavés. Había hecho la pretemporada con nosotros y tenía la información muy fresca. Me parece coherente que si un jugador sale de un equipo y tú ese año has decidido no contar con él, que pueda participar. Que no puedas jugar ciertos partidos te puede quitar continuidad. No creo en coartar la temporada de un jugador cedido. Espero que Dotor no marque gol. Si hemos decidido que Dotor no esté aquí, tiene que mostrarse y jugar el mayor número de partidos posibles".

Disposición ante el Málaga CF

"El orden del rival empieza cuando le das tiempo y tienen la pelota. Tienen extremos capaces de desbordar. Si el equipo está largo, es más fácil que te entren por dentro. En muchos momentos habrá que defender en espacios bajos. Nos costó mucho contra el Athletic Club".

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Juan Carlos Andrés

"Gracias por todo el cariño que me ha dado siempre. Ha entrenado a muchos amigos. Es un referente para muchos de los entrenadores de la zona. Tiene una manera de jugar muy atrevida, sigue siendo un amante de ser valiente. Tengo la suerte de mantener relación con él, nos hemos encontrado de visita, hablamos de fútbol. Es un loco que ha hecho a su vida a través del fútbol. Me alegro mucho de verle en Primera porque ha sido valiente en muchas de sus decisiones. Es un ejemplo de estar delante o detrás de los focos, me siento muy orgulloso de enfrentarme en nuestro querido Balaídos".