Ocho días de fútbol europeo para el Málaga CF: Celta, Villarreal y Getafe

El Málaga CF afronta desde este domingo una secuencia de tres partidos en ocho días. Acelera LaLiga EA Sports a estas alturas de curso antes de que llegue el primer parón internacional de la temporada, que pondrá en pausa el fútbol de máxima categoría durante tres semanas, y el reto que tienen los blanquiazules no es baladí al enfrentarse a tres equipos con cartel europeo: Celta, Villarreal y Getafe.

Es el esprint final que le ha preparado el calendario a los de Juanfran Funes a las puertas de la ventana de selecciones, algo más larga que de costumbre, pero también evitando volver a parar en octubre. Tendrán que visitar este domingo tierras gallegas (14.00 horas), el jueves volverá el 'submarino amarillo' a La Rosaleda (21.30 horas) y el próximo domingo tocará viajar al Coliseum.

Celta

El primer destino será Vigo. El equipo de Claudio Giráldez arranca el próximo miércoles su paso por la Europa League por segunda temporada consecutiva. Allí le esperan equipos como la Juventus o el Olympique de Lyon. No obstante, su paso por la competición doméstica no ha empezado como se esperaba después de sumar tres empates y dos derrotas en los cinco encuentros disputados -adelantaron una jornada para jugar Europa la próxima semana-.

Villarreal

Tampoco ha sido un inicio fulgurante el del nuevo Villarreal de Íñigo Pérez. El exentrenador del Rayo Vallecano afronta el reto más importante de su carrera y, de momento, el 'submarino amarillo' tiene los mismos puntos que el Málaga CF: dos. Por si fuera poco, el sorteo en Champions League les ha deparado una fase de grupos de muchísima altura: PSG, Liverpool, Manchester United, Borussia Dortmund, Nápoles, Fenerbahçe, Sabah y Slavia de Praga. Ya perdieron esta semana por 3-2 ante los alemanes.

El Villarreal perdió en la jornada inaugural de la Champions ante el Borussia Dortmund. / Christopher Neundorf

Getafe

Precisamente, el último rival contra el que empató el Celta fue el Getafe, con cuatro puntos en cuatro jornadas ligueras. El conjunto de José Bordalás jugará en el tercer escalón europeo. Se clasificó a la Conference League hace solo unas semanas después de superar en la fase previa al Partizan. El sorteo le ha deparado enfrentamientos contra el Brighton & Hove Albion y también el Ajax, entre otrios, aunque será a partir del 15 de octubre cuando los azulones vuelvan a pasearse por el Viejo Continente.

Con todo esto, le toca a Funes dosificar a la plantilla para dar el 100% en estos tres encuentros contra tres rivales de calibre europeo en solo ocho días. Será una buena oportunidad para que los fichajes puedan demostrar un impacto inmediato y así sumar la primera victoria de la temporada. La primera oportunidad llegará ante un Celta que, pese a poder pensar en Europa, también necesitar reactivarse en LaLiga EA Sports con su primer triunfo.