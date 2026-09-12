Horario y dónde ver por televisión el Celta de Vigo - Málaga CF, jornada 5 de LaLiga EA Sports

El Málaga CF abre este fin de semana una pequeña maratón antes del parón internacional que le tendrá sin jugar tres semanas. No obstante, son tres encuentros los que va a enlazar el equipo blanquiazul: Celta, Villarreal y Getafe. El primero de ellos llegará este fin de semana con el regreso de los de Martiricos a un campo de Balaídos en el que jugaron hace solo dos años.

Paradójicamente, los de Juanfran Funes y los de Claudio Giráldez afrontan esta quinta jornada buscando su primera victoria de la temporada. Los del sur suman dos puntos y los del norte tienen tres en su casillero, ya que han jugado una jornada adelantada al iniciar el próximo miércoles su paso por la Europa League. Será un partido especial para Javi Rueda, que se reencontrará con el equipo de su tierra, al igual que para Carlos Dotor, jugando contra el equipo al que pertenece en propiedad.

Horario

El partido, correspondiente a la jornada de LaLiga EA Sports, se celebrará este domingo a partir de las 14.00 horas. El equipo blanquiazul regresa a uno de los estadios que, precisamente, empezaron a labrar el regreso a la primera categoría, ya que jugó en Balaídos la ida de la semifinal del play off de ascenso a Segunda.

Dónde ver por televisión

Ver Primera División está mucho más limitado en los operadores que la oferta que presentaba LaLiga Hypermotion. El Celta de Vigo - Málaga CF se va a emitir exclusivamente por DAZN.

¿Cómo se ve LaLiga EA Sports en España? Movistar Plus+ y Orange TV cuentan con la garantía de emitir todos los partidos a través de los canales de M+ LALIGA y DAZN LALIGA. Por su parte, en la plataforma de DAZN se pueden ver cinco encuentros por jornada, a excepción de tres de ellas, a la vez que emiten un partido en abierto, previo registro gratuito.

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de Balaídos.