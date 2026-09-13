Giráldez, entrenador del Celta, tras el empate con el Málaga CF: "No creo que sea ideal jugar a más de 30 grados"

El entrenador del Celta de Vigo, Claudio Giráldez, lamentó que de nuevo se le escaparan dos puntos a su equipo: "Los partidos tienen momentos, hay que matarlos". Y fue especialmente crítico con las altas temperaturas a las que ha tenido que enfrentarse este domingo al Málaga CF (1-1): "No creo que sea ideal jugar a más de 30 grados".

No obstante, matizó esa queja: "Me encantaría haber ganado para poder hablar más de este tema porque cuando no ganas si hablas de estas cosas parece que es una pataleta de un entrenador, una excusa, una queja. Estoy convencido que Iago no se hubiese lesionado en otras circunstancias, estoy convencido que Pablo Durán hubiese podido jugar el partido", añadió.

Espectadores atendidos en la grada ante la subida de los termómetros en Vigo

Hubo quejas desde distintos frentes. Incluso de aficionados cuyos familiares tuvieron que ser atendidos en la grada, con el sol de lleno y pasadas las dos de la tarde. Giráldez abundó en la situación vivida: "Estoy convencido que la gente hubiese disfrutado más. Hubiese venido más gente, el ambiente hubiese sido distinto. El espectáculo entre dos equipos que quieren jugar al fútbol hubiese sido mejor".

El Celta empezó adelantándose contra el Málaga CF. / Salvador Sas / EFE

Luego insistió en que la sensación es la de haber perdido dos nuevos puntos una vez más. "Creo que el equipo ha hecho muchísimas cosas bien en un día de calor en el que hay que dar la enhorabuena a todos los jugadores por el esfuerzo que han hecho, porque se han jugado su físico y su integridad. Estamos en ese momento en el que con muy poco se nos están escapando puntos", finalizó.

Bajas de última hora y otras que parten de las condiciones atmosféricas

No sólo ha habido bajas inesperadas en las filas del Málaga CF, como matizó Funes. El Celta había perdido a Jones en el entrenamiento, se encontró con que Borja Iglesias no llegaba y, ya a las puertas del choque, a Pablo Durán le da "un golpe de calor y no es capaz ni de estar en el banquillo". Es más, incluso Iago Aspas "entra y se lesiona en la primera acción que tiene".

Para Giráldez no queda otra "que seguir trabajando, confiar en los jugadores, en esta plantilla que tantas alegrías nos ha dado y a seguir en la línea ascendente en la que creo que estamos". Preguntado de nuevo por ese rosario de imprevistos alegó: "Hay un riesgo de lesión de los protagonistas, que son los jugadores y a veces se olvida eso. Es nuestro sexto partido en tres semanas. Hemos jugado los últimos dos a más de treinta grados. No creo que sea lo ideal".

"Probablemente el partido que menos posesión hemos tenido"

Acerca del juego de la escuadra malaguista, el preparador pontevedrés apuntó que el de este domingo ha sido el partido en "el que más tiempo hemos estado dominando la situación, probablemente el que menos posesión hemos tenido, pero desde un control total".

Y recordó que la pasada temporada, acabó saliendo esa forma de trabajar, "con la gente unida, apoyando al compañero, a nuestros jugadores. Es el camino. A mí me ha gustado mucho más el partido", especificó sobre esta racha en la que los gallegos, igual que el Málaga CF, aunque con un partido más, aún no conocen la victoria en competición liguera.