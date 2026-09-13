Juanfran Funes: "Tenemos un margen de crecimiento muy grande"

El preparador del Málaga CF, Juanfran Funes, volvió a recordar que su equipo acumula casi una veintena de debutantes en la categoría, "incluido su entrenador", al hacer balance de un choque en Balaídos en el que el Celta gozó de muchas ocasiones para haber ampliado el tanto inicial y dictar setencia. Lamentó que los blanquiazules sólo sumasen dos disparos a puerta en todo el choque, pero con ese mínimo balance al menos salvaron un punto, gracias al cabezazo de Niño en las postrimerías (1-1).

"Habíamos hablado de la importancia de hacer las cosas bien en el tiempo que estás, por encima del tiempo que vayas a estar", aclaró respecto a ese papel del propio Adrián Niño o de Ramón, ambos determinantes en los últimos minutos tras salir del banquillo. Funes indicó en sala de prensa que, por la forma de plantearse los encuentros, la capacidad de sostener en el tiempo los partidos, con mucha posesión y sin que el rival pueda dominar al Málaga, se pretende que los que entren "nos den ese plus de profundidad".

El papel fundamental que en esta campaña desempeñarán quienes salgan del banquillo

Esta vez la estrategia funcionó, al menos para sumar en el campo de un rival en competición europea, como remarcó el de Loja. "Esperemos que los del banquillo sigan aportando, porque va a ser fundamental", argumentó el técnico malaguista.

En un duelo marcado también por las bajas de última hora, con distintos procesos gripales que podrían determinar también la suerte de cara al choque del próximo jueves en La Rosaleda, frente a un Villarreal que este domingo ha sido alentado en la tabla por los blanquiazules, Funes pensó en la dificultad de poder sacar algo positivo.

"Hasta llegar el gol estaba pensando en el gran esfuerzo que estábamos haciendo y, sin embargo, íbamos perdiendo. Les regalamos las oportunidades de que nos transitaran y pensaba en cuántas cosas más tendríamos que hacer, haciendo muchas bien, para poder puntuar. Pero con el cambio de estructura hemos arriesgado, jugando con un único central. Hemos tenidos que asumir muchos riesgos para poder empatar. Es una de las cosas que tenemos que mejorar", resumió.

Intenar jugar con una mayor profundidad sin tener que quemar las naves

Para el grandino es un objetivo claro "no tener que asumir tanto riesgo para estar más cerca de la portería". La confiaza es plena, como reiteró este domingo, y "el talento está, el trabajo está. Sabemos que será un proceso largo. Lo positivo es que tenemos un margen de crecimiento muy grande", confesó en relación a la ventaja que mantiene sobre otras plantillas de Primera.

No ocultó la dureza de este duelo, jugado a las dos de la tarde y con un intenso calor, extremadamente húmedo, en Vigo. Aludió a que faltó un poco de determinación, en la primera parte en especial: "No vale sólo con tener el balón. Pero nos vamos orgullosos, porque hemos sabido sufrir yendo mucho tiempo por debajo en el marcador". Sólo cuando los esta vez visitantes empezaron a jugar con dos puntas se logró revertir la situación, como reconoció Funes.

"No sé si la palabra es paciencia o tranquilidad"

El preparador quiso agredecer el esfuerzo a todos los jugadores en un partido bastante complicado, ante un rival que siempre suele dominar, por la capacidad de la plantilla que atesora. "Sé que la Liga no espera, pero tenemos el convencimiento de que podemos ir a mejor", dijo sobre partidos como el jugado ante el Celta.

"Necesitamos dar ese paso hacia adelante. El único inconveniente es que se van sumando semanas. Pero hay que ser confiantes. Hacer lo que hemos hecho fuera de casa tiene mérito, por el momento en el que estamos. No sé si la palabra es paciencia o tranquilidad", concluyó ante los micrófonos de televisión.