Previa
El Málaga CF se reencuentra en Balaídos con el árbitro del ascenso a Primera en Almería
Muñiz Muñoz será el colegiado encargado de dirigir el partido de este domingo los blanquiazules contra el Celta
Apenas tres meses después de vivir una noche inolvidable e histórica en Almería, el Málaga CF se va a reencontrar en Balaídos con el árbitro del ascenso: el zaragozano Carlos Muñiz Muñoz. El equipo blanquiazul y el colegiado se vuelven a ver este domingo (14.00 horas/DAZN), ahora en Primera División, con el Celta de Vigo y Balaídos enfrente en lugar del conjunto rojiblanco.
Ya ha dirigido dos encuentros esta temporada en su estreno en LaLiga EA Sports. El primero fue la victoria del Espanyol sobre el Levante (3-0) y el segundo el triunfo del Racing frente al Elche (3-2). La buena noticia para quienes conozcan su criterio es que no ha cambiado en absolutamente nada: sigue dejando jugar al fútbol, no cae en los intentos de engaño y solo corta la acción si realmente hay contacto. Hasta ahora, promedia únicamente tres amarillas por encuentro.
Málaga CF
Las carreras del árbitro aragonés y el Málaga CF se dieron la mano hace unos años y parecen no soltarse. Ambos ascendieron en la temporada 2023/24 desde Primera Federación y volvieron a hacerlo el pasado 20 de junio, dos años, más tarde a Primera División. Además, el árbitro maño ya estuvo los dos play offs. Dirigió el partido del ascenso blanquiazul en Almería (1-2) y también la visita del Celta Fortuna a La Rosaleda con el doblete de Roberto por 2-1.
El balance se completa con otros cinco resultados. Los dos partidos del curso 2024/25 terminaron en 0-0, uno contra el Deportivo de La Coruña y otro con el Racing de Santander. También ganó el equipo de Martiricos esta pasada temporada con el zaragozano en el 3-0 frente al Dépor y el 0-1 en Córdoba. Mientras que cierra la balanza el 2-3 contra el Castellón en La Rosaleda.
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