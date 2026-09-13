Las notas de los jugadores del Málaga CF en el empate frente al Celta

El Málaga CF sumó un punto este domingo en su visita al Celta gracias al gol de Adrián Niño en los instantes finales (1-1). Ferran Jutglà adelantó a los suyos en Balaídos al borde del descanso. Analizamos la actuación de los de Funes, uno a uno.

Alfonso Herrero (8) Imposible hacer más. Jutglà ajustó mucho al palo el gol del Celta. Salvó al Málaga CF con varias intervenciones, siendo valiente en la salida a por el balón.

Rafita (6) Partido menos vistoso en ataque, muy obligado a trabajar atrás. Otra vez titular por derecha. Intentando dar aire con las conducciones, cuidando muy bien el balón.

Recio (6) Otro partido más con seriedad. Tuvo un buen cabezazo en ataque. Pese a debutar en Primera, está siendo el mejor del centro de la defensa. No le pesa la categoría, serio al corte y no perdiendo sus emparejamientos.

Galilea (2) Cambiado al descanso, poco más que decir. Funes le había pedido en la pausa de hidratación más balón en largo, "no suicidarnos", antes del 1-0. Tarjeta amarilla. Otro partido en el que vuelve a quedar muy señalado.

Salinas (7) De lo mejor del encuentro. Jugador muy serio que comete pocos errores y que sabe corregir muy rápido cuando cae en ellos. Encontró espacios por dentro en ataque.

Izan Merino (4) Perdió peso y protagonismo con el paso de los minutos, mucho más cuando ejerció de central. Muy cerca estuvo de costarle un gol en contra. Muy superado cuando combinaba el Celta.

Pablo Martínez (7) Va a ganar mucho el Málaga CF con su guante. Centro con magia para asistir a Niño. Ese córner viene gracias a un disparo suyo, el primer tiro a puerta del encuentro. Bien buscando los espacios, superado para correr hacia atrás.

Dani Lorenzo (5) Se había girado varias veces para evitar su marca y, a la que no pudo, gol del Celta. Le metieron en un problema porque estaba muy encimado. Muy vigilado, defensa pegajosa.

Larrubia (6) Algo intermitente por el devenir del encuentro. Acabó jugando por dentro y cediéndole el carril a Puga. Ganó varios duelos, aunque se necesita que tenga más chispa en el último tercio.

Joaquín Muñoz (5) De más a menos. Se le vio fresco al principio por banda, desbordando, aunque sin finalizar. Después empezó a irse contra los rivales y sacó poco rédito de sus acciones individuales.

Chupe (5) Sigue sin estar fino. Le dio mucho aire al equipo cuando fue capaz de mantener la posesión de espaldas a la portería rival. No entra en contacto con el balón en el área y cuando lo hace no dispara entre los tres palos.

Suplentes

Ramón (6) Entró en el descanso para darle criterio al Málaga CF con el balón. Tuvo acierto buscando los pasillos interiores, le tocó sufrir corriendo hacia atrás y con el Celta acorralando.

Juan Cruz (5) Debía amenazar el espacio en la banda izquierda. Apenas tuvo una oportunidad para correr. El equipo necesita -y se espera- más de él.

Puga (6) Entró como carrilero y le bastaron un par de toques para revitalizar la banda derecha en ataque. Está aportando mucho vértigo desde el banquillo con las piernas frescas.

Adrián Niño (7) Redebutante en Primera y estreno de goleador. Cabezazo tras saque de esquina al fondo de la red. Antes ya había amenazado con sus desmarques y había intentado combinar con Chupe.