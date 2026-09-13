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Posibles alineaciones del Celta de Vigo - Málaga CF en Balaídos
Juanfran Funes cuenta con un importante arsenal de bajas y podría contar con su once de garantías, aunque también Claudio Giráldez llega con ausencias importantes
El Málaga CF sale este fin de semana lejos de La Rosaleda en busca de los tres primeros puntos de la temporada. Balaídos pone a prueba la capacidad de hacer gol de los de Juanfran Funes, pero también del Celta de Claudio Giráldez. Ninguno sabe lo que es ganar hasta el momento y este domingo (14.00 horas/DAZN) se presenta una nueva oportunidad con la que escalar en la clasificación de LaLiga EA Sports.
Dos equipos con bajas importantes
El conjunto blanquiazul llega al choque con varias bajas confirmadas. Murillo, Calero, Aaron Ochoa y Julen Lobete están lesionados, y al parte de ausencias se sumaron Aznou y Álex Pastor en las horas previas al desplazamiento después de perderse el último entrenamiento por un virus gastrointestinal. Habrá que ver si el técnico de Loja introduce cambios en el once o apuesta por sus garantías.
Tampoco está falto de bajas el Celta. El exmalaguista Aleix Febas, Andrés Antañón, Borja Iglesias y Jones El-Abdellaoui no van a estar este domingo sobre el césped de Balaídos. Regresa el central senegalés Abdoulaye Faye, que no había viajado a Getafe en el anterior encuentro por decisión técnica.
Posibles alineaciones
Celta de Vigo: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Javi Rueda, Miguel Román, Moriba, Carreira; Hugo González, Williot y Jutglà.
Málaga CF: Alfonso Herrero; Puga, Recio, Einar Galilea, Rafita; Izan Merino, Dani Lorenzo, Dotor; Larrubia, Joaquín y Chupe.
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