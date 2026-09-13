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LaLiga EA Sports

Ramón: "Es un punto bastante valioso para nosotros"

El capitán malaguista destacó en zona mixta la importancia de haber empatado a domicilio ante el Celta de Vigo

Ramón Enríquez, en zona mixta justo después del encuentro en Balaídos.

Ramón Enríquez, en zona mixta justo después del encuentro en Balaídos. / L. O.

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Fran Extremera

Fran Extremera

El centrocampista Ramón Enríquez fue uno de los jugadores del Málaga CF que pasó por zona mixta después del empate a uno cosechado en Balaídos ante el Celta. "Es un punto bastante valioso para nosotros porque sabíamos el campo en el que jugábamos", alegó.

El mediocentro de Órgiva sustituyó a Einar Galilea como refuerzo para la segunda mitad. Así pudo sumar más de 45 minutos, por primera vez en lo que va de temporada: "Sigo sumando más minutos a las piernas y más carga. Voy por buen camino y en buena dirección, recuperando y mejorando físicamente".

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En cuanto al trabajo colectivo, el canterano blanquiazul señaló: "Me ha gustado la actitud del equipo. Hemos empezado con personalidad, pero esto es Primera División, jugar contra jugadores muy buenos. Todo lo que sea puntuar en esta categoría es bueno. Veníamos a un campo difícil y, cuando ha terminado el partido, nos hemos felicitado".

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