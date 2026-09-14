Adrián Niño devuelve el ansiado gol al Málaga CF

El Málaga CF y su afición ansiaban el regreso de Adrián Niño y al gaditano le bastaron 20 minutos ante el Celta de Claudio Giráldez para demostrar el porqué. El delantero, de vuelta en esta jornada 5 tras dejar atrás su lesión, salvó un punto en Balaídos con su entrada desde el banquillo (1-1) y ha vuelto definitivamente para reanudar su dinámica donde lo dejó: marcando goles.

Al margen de los centrales, en los que la acumulación de bajas ha sido especialmente dura, la ausencia del gaditano había sido una de las más sensibles hasta el momento. Niño sufrió una lesión en el sóleo en el último amistoso de la pretemporada contra el Fulham y fue este domingo en tierras gallegas cuando se reestrenó en Primera División porque ya había tenido unos minutos en el Atlético de Madrid de la mano de Simeone.

David Larrubia celebra el tanto blanquiazul en Balaídos. / LaLiga

Un regreso muy esperado

Lo que sí vivió fue su estreno goleador en LaLiga EA Sports. Funes le dio entrada en el minuto 67 y en el 83 ya estaba celebrando su primer tanto de la temporada. Fue un cabezazo espectacular después de un saque de esquina con magia por parte de Pablo Martínez para firmar el empate en los compases finales del encuentro. Antes ya había tenido ocasiones para marcar, amenazó con varios desmarques y buscó combinar con Chupe en la frontal del área.

No es un regreso más para el Málaga CF porque, en plena crisis de goles por parte de los blanquiazules, el equipo recupera al que fue el curso pasado su segundo máximo artillero en LaLiga Hypermotion. Tan simbólico fue el gol de Niño, más allá de su estreno individual, que fue el segundo en cinco jornadas, el primero más allá de la inauguración de Chupe desde el punto de penalti frente al Deportivo de A Coruña.

Villarreal y Getafe por delante

El próximo paso será hacerlo en jugada. Por delante quedan dos oportunidades esta semana como son Villarreal y Getafe. Lo que parece claro es que ahora será con Adrián Niño entre los convocados y sumando una baza importantísima para hacer gol o, al menos, estar mucho más cerca. Ya sabía el Málaga CF que iba a ser uno de sus jugadores insignias en Primera División y tardó tan solo 20 minutos en recordarlo.