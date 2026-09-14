Calero reaparece en los entrenamientos del Málaga CF junto a Aznou, Dotor y Pastor

El Málaga CF ha arrancado esta semana de doble partido con grandes noticias: Juanfran Funes recupera a un grupo importante de jugadores para afrontar los encuentros del jueves frente al Villarreal y el domingo contra el Getafe. Aznou, Dotor y Pastor han dejado atrás el virus gastrointestinal por el que se quedaron fuera de la convocatoria ante el Celta, mientras que Calero empieza a asomar los entrenamientos de forma parcial después de lesionarse en pretemporada.

Tres regresos y Calero

Los regresos más inmediatos vienen por partido triple. Aznou, Dotor y Pastor pudieron entrenar este lunes sin mayores problemas y podrán estar en esta doble jornada. Tampoco hay novedades negativas acerca de Jauregi, del que el técnico reconoció que no había podido jugar por el mismo motivo. Por lo que el virus no ha hecho más estragos dentro de la plantilla de forma notable y el grupo va cogiendo forma poco a poco.

Dotor se quedó fuera de Balaídos por el virus gastrointestinal. / Málaga CF

Quizás, la novedad más importante ha sido Calero. El central se fracturó tres costillas en el amistoso frente al Ceuta y no ha podido incorporarse a la dinámica blanquiazul hasta ahora. Habrá que ver cuál es su evolución para tener minutos esta semana, porque de momento su reaparición ha sido parcial con el grupo, aunque estará al 100% después del parón. Con el debut de este domingo de Berrocal y la recuperación del exjugador del Espanyol, el centro de la defensa apunta a respirar con normalidad.

Ya solo quedan en la enfermería Murillo, Aaron Ochoa y Lobete, pendiente este último de intervención quirúrgica. Después de aterrizar de Vigo, el entrenamiento ha sido el habitual después de un partido. El equipo dirigido por Funes saltó al césped del Anexo pasadas las 10.30 horas. Los titulares frente al Celta hicieron ejercicios de recuperación física, mientras que los que partieron desde el banquillo y el resto de suplentes trabajaron con balón.

Doble reto: Villarreal y Getafe

Lógicamente, el Málaga CF no descansará en esta primera mitad de semana. El equipo trabajará el martes y el miércoles desde las 10.30 horas para preparar, en primer lugar, el enfrentamiento contra el Villarreal (jueves, 21.30 horas). A partir de entonces, tocará el Getafe. Así que será una semana importante para aquellos con menos minutos porque Funes necesitará de las rotaciones para mantener al equipo al 100%.