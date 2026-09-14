Detenido en Alemania uno de los hijos del jeque del Málaga CF investigados por la justicia: Rakan Al-Thani

Movimiento de dimensiones importantes en el 'caso Al-Thani' y la justicia. Rakan Abdullah Al-Thani, uno de los hijos del jeque investigado por los presuntos delitos cometidos durante su estadía en el Málaga CF, ha sido detenido en Alemania, según ha informado Radio Marca Málaga. Una noticia que cambia completamente el futuro judicial, ya que será repatriado a la Costa del Sol después de la decretación de la orden europea de búsqueda, detención e ingreso en presión.

Primera detención

Los cataríes habían intentado burlar esta medida en numerosas ocasiones. No es la primera vez que vienen a Europa, sino que ya se habían detectado movimientos por la capital germana e incluso Italia. El mismo Nasser, otro de los hijos implicados, ha estado recientemente en Londres, donde ha dejado una deuda de medio millón de euros, pero ha sido Alemania quien ha detenido a uno de los implicados en la causa judicial que tanto se ha alargado en el Málaga CF.

Nasser, Abdullah y Nayef son los Al-Thani que aún están liberados. / L.O.

El nombre de Rakan, junto a sus hermanos Nasser y Nayef, además del jeque Abdullah Al-Thani, es otro de los que está implicado en mayúsculas por los presuntos delitos que se investigan de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos en su etapa al frente del club blanquiazul. La Fiscalía pide 14 años y medio de prisión en una causa en la que también están incluidos cinco exdirectivos como son Vicente Casado, Moayad Shatat, Roberto Cano, Manuel Novo y Joaquín Jofre.

Turno para Alemania

La detención se produjo el pasado día 12, cuando Rakan se disponía a abandonar Alemania rumbo a Catar. Intentó atravesar el control fronterizo hasta que saltaron todas las alarmas, ya que era una persona sobre la que había emitida una Orden de Detención y Entrega (OEDE) desde España. Por el momento, se ha llevado a cabo a una detención provisional en Múnich.

Desde Málaga, ya se ha solicitado la traducción al alemán de esa OEDE, como así ha pedido el país germano, para que sea Alemania quien ejecute la misma y pueda trasladar a uno de los hijos de Al-Thani, cuya familia lleva evitando a la justicia malagueña durante tantos y tantos años por los presuntos delitos cometidos cuando estaban al frente del club de Martiricos.

Nasser Al Thani se marchó sin pagar de un hotel de lujo en Londres recientemente. / L. O.

Hay que recordar que Alemania es uno de los 29 territorios pertenecientes al espacio Schengen, que es lo que ha permitido que la orden de busca y captura se haya podido ejecutar por parte de la policía germana. Su hermano Nasser, hasta hace unas semanas presente en Reino Unido, sí logró evitarla. El país británico no está incluido en ese espacio europeo, pero sí mantiene España acuerdos de extradición con el mismo.

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Detención provisional

Serán la justicia española y la alemana quienes acuerden cuáles son los siguientes pasos a dar. Por lo pronto, es una de las noticias más importantes en los últimos años con respecto al 'Caso Al-Thani'. En el otro lado quedan el padre Abdullah y los hijos Nasser y Nayef, que ya han visto cómo uno de los suyos ha sido detenido. De momento, provisionalmente.