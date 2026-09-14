Los próximos pasos ante la justicia de Rakan Al-Thani tras su detención en Alemania

¿Y ahora qué? Es la gran pregunta que flota en el malaguismo después de que saltase la noticia este lunes de la detención de Rakan Al-Thani, hijo del jeque del Málaga CF, en el aeropuerto de Múnich tras la orden de busca, captura e ingreso en presión que se decretó este mismo verano. Alemania es uno de los territorios pertenecientes al espacio Schengen, pero la primera captura del 'Caso Al-Thani' no convierte la causa judicial es un proceso más sencillo de lo que lo era antes.

Los pasos de Rakan en Alemania

Paco Valverde, quien fuera representante de la Asociación de Pequeños Accionistas, pasó por los micrófonos de Radio Marca Málaga para explicar cuáles son los próximos pasos: "Lo primero que tiene que hacer Rakan es ser puesto a disposición de la autoridad judicial alemana. Revisarán su caso, comprobarán su identidad, comprobarán que la orden española está vigente y se le informarán de los hechos que derivan de esa orden. El juzgado alemán ya resolverá la situación", aseguró el abogado.

Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque del Málaga CF implicados en la causa judicial. / Instagram

No obstante, el catarí podría negarse a ser entregado a España. Según los movimientos que han dado todos estos años, parece que es el futuro más inmediato. Entonces, Alemania tendría que abrir un pequeño proceso "con el que vería si tiene la obligación de ponerle a disposición de la española". Por el momento, desde Málaga se trabaja en traducir al alemán esa orden de busca y captura para que Rakan, detenido provisionalmente en estos momentos, pueda conocer los derechos y las obligaciones que tiene.

Movimientos en Málaga

A partir de ahí, en caso de que Alemania y España acuerden en los plazos previstos la entrada del hijo de Abdullah Al-Thani, se abren muchas vías: "Será puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 14 y la jueza María de los Ángeles Ruiz deberá decidir si hay prisión provisional, con fianza, prisión provisional eludible con fianza o su puesta en libertad. Después de tanto movimiento, entiendo que debería proceder una prisión provisional, al menos con fianza, y seguir buscando a los demás", explicó Paco Valverde.

En caso de que ingrese en prisión, tampoco hay demasiadas pistas sobre cuánto tiempo va a hacerlo: "La libertad de una persona es lo más importante. En ese sentido, deberá valorar el juzgado si hay una prisión provisional a la vista de cómo esté el resultado de la investigación o bien hay una fianza", y añadía: "La prisión provisional podría ser de hasta seis meses o un año. No suelen completar esos tiempos, aunque suele depender del delito".

Nasser Al-Thani mantiene una deuda de medio millón de euros en Londres. / L. O.

¿Cambios en la familia Al-Thani?

Y con ello, todas las preguntas. ¿Cuál va a ser la postura de la familia Al-Thani? En caso de que Rakan venga a Málaga, ¿van a dejarlo solo? ¿Van a cambiar y van a optar por una defensa como han eludido en los últimos años? ¿Van a intentar burlar de nuevo la orden de busca, captura e ingreso en prisión? ¿Estará más pendiente la policía británica si Nasser vuelve por Londres al Hotel Dorchster?

La sentencia de Paco Valverde era clara: "No va a servir para mucho esto, pero al menos no se están dando palos de ciego. No supone que se vaya a arreglar el tema a corto plazo". Al menos, estos seis años de espera pueden empezar a servir de algo y así lo parece. Se avecinan semanas y meses de importantes noticias.