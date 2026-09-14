De la Torre presiona a la Universidad por el nuevo estadio del Málaga CF

Aún no han empezado los trámites oficiales de la Nueva Rosaleda del Málaga CF y ya está dando algún problema de cabeza más del esperado. Tras el ascenso a Primera División, las tres propietarias del estadio -Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento- hicieron oficiales los estudios por los que se acordaba que la Universidad era la zona más idónea para su construcción, pero la realidad es lenta, también para Francisco de la Torre.

El alcalde aseguró este martes en una comparecencia que aún no sabe nada de la comisión de expertos de la Universidad. Su rector Teodomiro López Navarrete anunció la constitución de la misma en julio para dar el aprobado definitivo acerca de la viabilidad que tenía el proyecto para sí mismos, pero a fecha de hoy no existe una respuesta. Ni siquiera después de una carta que el propio De la Torre ha confesado acerca de su envío.

Álex Zea

El objetivo era recordar "la conveniencia de que fueran ágiles en la reflexión que iban a hacer sobre este tema, para que no retrasemos los pasos que hay que dar para tener efectivamente un nuevo estadio en Málaga", y añadió: "Un estadio que pueda dar respuesta a la demanda, por ejemplo, de abonados, que ha habido que la Rosaleda actual no ha sido capaz de poder atenderlo". Esperaba que esa reflexión se produjera "en términos relativamente rápidos" y, por el momento no hay respuesta.

Los tiempos de la UMA

"¿El tiempo que requiera ese informe? Pues no lo sé. ¿Cuánto tiempo ha requerido el del Ayuntamiento? Digamos que no necesariamente el tiempo de la Universidad tiene por qué ser el mismo, pero evidentemente, como bien comento, es una decisión que para nosotros es enormemente relevante, una decisión que debe tomar, en tanto en cuanto que superará el 1% del presupuesto, que debe tomar el Consejo de Gobierno y el Consejo Social, y esto lo digo con énfasis, porque el Consejo Social es quien realmente representa la masa social de la ciudad, de la provincia, que vela porque la Universidad tenga una garantía en todos los sentidos y que llevará el tiempo que sea necesario", aseguraba Teodoro López hace unos meses.

Por el momento su postura es una incógnita. Lo que desearía el Ayuntamiento sería acelerar los trámites acerca de la creación del nuevo estadio del Málaga CF.