El administrador judicial del Málaga CF habla sobre la detención de Rakan Al-Thani y el posible fichaje: "Dinero hay..."

La Junta General de Accionistas de Nas Spain 2000, sociedad que controla el 97% de las acciones del Málaga CF, copa la actualidad de la jornada en clave blanquiazul. En ella, BlueBay ha tomado el control de la sociedad (no del club) mediante el nombramiento de Jamal Satli y Javier Macías como "administradores solidarios" de la sociedad. A la salida del encuentro celebrado en la Notaría Tejuca de Calle Atarazanas, José María Muñoz habló del asunto y también de otros de máxima vigencia con respecto a la entidad de Martiricos.

El 'bombazo' de los últimos días ha sido la detención en Alemania de Rakan Al-Thani, uno de los hijos del jeque, todavía propietario del Málaga CF. Sobre el jeque y tres de sus hijos, entre ellos Rakan, pesaba una orden de búsqueda y captura europea, y las autoridades alemanas detuvieron a Rakan en Múnich, cuando acudió al aeropuerto para tomar un vuelo hacia Doha (Catar).

Por ahora, es lo único que se conoce sobre la situación del hijo del jeque. Fue detenido de manera provisional y ahora las autoridades germanas tendrán que decidir su manera de proceder, si lo extraditan a España para que se ponga delante de la jueza o lo dejan en libertad. José María Muñoz fue abordado por este tema este martes y aseguró no tener más noticias. "Sé lo mismo que vosotros. No tengo más noticias. A esperar qué ocurre en sede alemana. No me atrevo a hablar después de tanto tiempo...", aseguró. "Puede suponer muchas cosas, no soy especialista en el derecho alemán. No sé que consideraciones pueden hacer allí", añadió.

El fichaje, en el tejado de Loren

Además, fue cuestionado por otro de los temas que más preocupan a la afición blanquiazul a nivel deportivo. El Málaga CF cuenta con muchas bajas en su parcela ofensiva y la posibilidad de realizar un fichaje ahora o esperar hasta el mes de enero está sobre la mesa. El administrador judicial escurrió el bulto: "Eso preguntadle a Loren, es el director deportivo, el encargado de esa parcela". "Mi preocupación es que haya dinero. Dinero hay, ahora o cuando sea...", agregó.