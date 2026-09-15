Adrián Niño, entre algodones a dos días del Málaga CF-Villarreal

Sin tiempo para pensar en el partido de Vigo, el Málaga CF sigue preparando el duelo de este jueves en La Rosaleda frente al Villarreal (21.30 horas). En el entrenamiento de este martes, el penúltimo antes de la visita de los de Iñigo Pérez a Martiricos, la nota negativa la puso Adrián Niño, que solo pudo ejercitarse de manera parcial.

En principio, Adrián Niño debería estar presente en la cita del jueves ante el Villarreal, aunque habrá que esperar a ver cómo termina de recuperar en estas horas previas al partido. El roteño debutó con gol esta temporada el domingo en Vigo tras salir de una lesión en el sóleo y desde el cuerpo técnico le están 'mimando' con la gestión de cargas para que pueda estar en la cita ante el 'submarino amarillo'.

Calero, reincorporación progresiva

Por lo demás, Fernando Calero continuó con su reincorporación progresiva al grupo, mientras que Diego Murillo, Aaron Ochoa y Julen Lobete (pendiente de intervención quirúrgica) prosiguen con sus respectivos procesos de recuperación.

La plantilla blanquiazul comenzó la sesión de este martes con trabajo en las galerías interiores. Este miércoles, última sesión antes del partido ante el Villarreal. Los de Funes se ejercitarán en las instalaciones de La Rosaleda a las 10.30 horas para ultimar los preparativos del choque de la 6ª jornada de LaLiga EA Sports.