BlueBay insiste con su proyecto para el Málaga CF: 600 millones, La Rosaleda, ampliación de capital...

La actualidad del Málaga CF llevó la atención un día más a temas más extradeportivos que deportivos. Este martes se celebró la Junta General de Accionistas de Nas Spain 2000 y en ella se designó a Jamal Satli Iglesias, presidente de BlueBay, como uno de los administradores solidarios de la sociedad que controla el 97% de las acciones del club blanquiazul.

A efectos prácticos, esto no cambia nada en el corto plazo, el Málaga CF seguirá administrado judicialmente por José María Muñoz mientras así lo quieran desde los juzgados, pero para BlueBay (Management Empresarial) es un paso adelante para que el club vuelve a la "normalidad". Desde la empresa hotelera tienen claro que quieren llevar a cabo su proyecto para el Málaga CF y Satli Iglesias volvió a insistir en esos planes: una inversión de 600 millones de euros, solicitar una ampliación de capital, abordar la remodelación de La Rosaleda de la mano de las instituciones... Estas fueron las declaraciones del dueño de BlueBay ante los medios tras la celebración de dicha junta:

Control de Nas Spain 2000

"Damos un paso más. Por mí, borrón y cuenta nueva. Tiene mi brazo tendido (Al-Thani). Queremos un proyecto que vaya hacia adelante. Ha habido errores. Nos han dado la razón en todos los procedimientos. Vamos a luchar por nuestro proyecto. Vamos a ir sí o sí a por una ampliación de capital. Nuestro proyecto rondará los 600 millones. Apostamos por él. Hicimos una desinversión del grupo para hacer caja e invertir en el Málaga CF. Seguimos en marcha. Menos hablar y más cumplir los puntos. Hace falta que todo el mundo nos apoye".

Credibilidad ante la afición

"Si no es un gesto de credibilidad desinvertir para apostar por el club... que venga otro y me lo diga con papeles. Esperamos presentar en dos meses una alternativa para lo que pensamos que debe ser La Rosaleda. Lo presentaremos con el Ayuntamiento y lo haremos público".

Apertura a nuevos inversores

"Esta junta es importantísima. Nas Spain tiene el 97% del club. No funcionaremos así en el futuro, abriremos el abanico a los malagueños. Vamos con un proyecto diferente. Los pequeños accionistas siempre vamos a contar con ellos, y con los nuevos que irán entrando. Nuestra idea es abrir el abanico".

Detención de Rakan Al-Thani

"Siento lo que les haya pasado a nivel familiar. Quizás no lo han gestionado de la forma adecuada. Tienen extendida la mano para llevar esto a una normalidad. Si todos estamos de acuerdo, se tarda menos. Es la etapa ahora de olvidar lo que ha pasado y sumarnos a llevar el proyecto a cabo. Habrá gente que haya tenido dudas, pero siempre hemos estado ahí. Es la mayor ilusión de mi vida hacerlo".

Ampliación de capital

"Los juristas nos darán las formas. La que sea legal, tiraremos hacia adelante con ella. No buscamos culpables, cada uno ha hecho su trabajo. Queremos llevar el tema a la normalidad. La ciudad lo merece. Los malaguistas son de la mejor afición. Va siendo hora de tener alegrías".

Aportación económica

"Me gustaría una aportación del total del proyecto (uno 600 millones de euros), en el que se sumen las administraciones. Que todo el mundo se remangue para trabajar. Supongo que las administraciones nos dirán que sí. Me gustaría estar cerca de la normalidad del club. Quiero ver el proyecto hecho realidad. Se tiene que ver en plan empresarial, sin perder la parte humana y la deportiva".

La construcción de La Rosaleda

"Los Ayuntamientos tienen que hacer vivienda social y no tienen que meterse a construir un estadio. Lo tiene que hacer el club. Lo que hay que hacer es poner facilidades para que las cosas se puedan hacer. Apoyo en la gestión y que el club se busque la forma de financiar. Para mí, la zona del estadio... Es la afición que se deja la piel. Hay que buscar vías alternativas para mejorar las zonas. Si el estadio crece a 55.000 y dentro de 7 años hace falta otro... tranquilos, nosotros vemos más el club teniendo un segundo club en Segunda. Creciendo. Buscamos estar entre los cuatro primeros. Es como lo veo y es por el proyecto por el que voy a apostar. Me tienen que sacar a patadas para no conseguirlo".

Situación actual del equipo

"Hay un gran equipo directivo que está haciendo maravillas. Necesita refuerzos el club, sin duda. Los chavales están haciendo todo lo que pueden. Han tocado partidos difíciles".