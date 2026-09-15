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Caso Al-Thani

BlueBay toma el control de Nas Spain 2000, sociedad mayoritaria del Málaga CF

Jamal Satli Iglesias y Javier Macías han sido nombrados administradores solidarios de la sociedad que controla casi el 97% de las acciones del Málaga CF, aunque a efectos prácticos no habrá por ahora cambios en la gestión del club, que seguirá en manos de la administración judicial

José Carlos Aguileta y Jamal Satli Iglesias, tras la junta de accionistas de Nas Spain 2000.

José Carlos Aguileta y Jamal Satli Iglesias, tras la junta de accionistas de Nas Spain 2000. / Álex Zea

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Manuel García

Manuel García

BlueBay se hace cargo de Nas Spain 2000, sociedad que controla la mayoría de las acciones del Málaga CF... pero no pasará a gestionar el club, al menos por ahora. Este martes se ha celebrado la Junta General de Accionistas de Nas Spain 2000, a la que no ha acudido representación alguna de la parte de los Al-Thani, y en ella se ha elegido a Jamal Satli Iglesias y Javier Macías, de Management Empresarial (Bluebay), como administradores solidarios de la sociedad que debería controlar la entidad de Martiricos, si no existiera una administración judicial decretada desde los juzgados.

¿Qué pasa ahora tras esta modificación en el órgano de administración de Nas Spain? Pues a efectos prácticos, para el Málaga CF, nada... Nas Spain 2000 cuenta con casi el 97% del accionariado del club. Y de esa cantidad, el 51% pertenece al jeque Al-Thani y el 49% a BlueBay, que ahora pasa a tener el control de la sociedad tras la celebración de esta junta, pero no podrá, por ahora, gestionar el club.

La administración judicial mantiene los "derechos políticos"

"La administración judicial, como en todas las sociedades del entorno de Al-Thani, mantiene los derechos políticos de votación en el Málaga CF. Eso se ha hecho, cumplir el auto de agosto del 23. Hemos tardado más porque el socio mayoritario no acudía, hemos tardado más de lo normal. Ajeno a nosotros", dijo José María Muñoz, administrador judicial del Málaga CF, a la salida del encuentro celebrado en la notaría Tejuca, en Calle Atarazanas 2.

"Los derechos políticos los mantiene la administración judicial. Esperemos que este tipo de cosas ayuden a alcanzar la normalidad lo antes posible", agregó José María Muñoz, que confirmó que "Jamal Satli Iglesias y Javier Macías se quedan como administradores solidarios de Nas Spain 2000".

Tras el administrador judicial, hablaron para los medios los representantes de BlueBay. El abogado José Carlos Aguilera explicó que "se ha elegido una administración solidaria en las personas de Jamal Satli y Javier Marcial. Se inicia el camino para el cese del administrador judicial de Nas Spain. A partir de ese momento, José María Muñoz dejaría de ser administrador judicial de Nas Spain 2000".

¿Y cuál es el siguiente paso que pretende dar BlueBay en el asunto? "Nas Spain estará ahora administrada por sus propietarios. Desarrollaremos las iniciativas, solicitar la convocatoria de una Junta General del Málaga CF para proponer un nuevo órgano de administración o una ampliación de capital. Se inicia la cuenta atrás para que el Málaga CF recupere la normalidad y sea un club gestionado por profesionales y sus propietarios", añadió Aguilera. "Hay que solicitar una junta general, que el administrador la convoque. Y a partir de ahí recuperar la normalidad. NAS Spain tiene el 97%, y está gobernada por Management Empresarial (Bluebay)", concluyó.

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Satli Iglesias, propietario de BlueBay y del 49% de Nas Spain a través de Management Empresarial, también habló a la salida de la cita en Calle Atarazanas. "Damos un paso más. Por mí, borrón y cuenta nueva. Tiene mi brazo tendido (Al-Thani). Queremos un proyecto que vaya hacia adelante. Ha habido errores. Nos han dado la razón en todos los procedimientos. Vamos a luchar por nuestro proyecto. Vamos a ir sí o sí a por una ampliación de capital. Nuestro proyecto rondará los 600 millones. Apostamos por él. Hicimos una desinversión del grupo para hacer caja e invertir en el Málaga CF. Seguimos en marcha. Menos hablar y más cumplir los puntos. Hace falta que todo el mundo nos apoye", explicó.

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