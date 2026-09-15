El Villarreal de Iñigo Pérez llega en horas bajas a La Rosaleda: el peor arranque de su historia y una imagen "dañina"

El 'submarino amarillo' llega este jueves a La Rosaleda para enfrentarse al Málaga CF y lo hará después de firmar su peor arranque en Primera División de su historia tras las primeras cinco jornadas disputadas. El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, aseguró este lunes, tras la derrota ante el Betis (1-2), que la imagen ofrecida en la segunda parte es "dañina" para la "autoestima y confianza" del equipo.

"No se puede eludir la capacidad del entrenador de generar respuestas en los jugadores. No estoy dando con la tecla para generar fe y creencia", dijo Íñigo Pérez tras la derrota frente al Betis, que deja a su equipo en puestos de descenso y con su figura empezando a ser cuestionada.

"No podemos poner paños calientes. La verdad es que ahora mismo estamos muy mal y no hay pensamiento positivo", aseveró el técnico, que reconoció que tras la derrota "no hay ilusión por lo que viene". "Hay que pasar el duelo y luego levantarse para preparar el partido de La Rosaleda, en el que ojalá sea capaz de convencer", finalizó con una cara de clara preocupación.

Horrible inicio de Liga: 2 puntos de 15 posibles

El Villarreal, que tras la derrota cosechada ante el Betis (1-2) este lunes en La Cerámica en Liga, suma dos puntos en las cinco primeras jornadas del campeonato, ha igualado de esta forma el peor arranque histórico a estas alturas en las 25 temporadas que suma en la máxima categoría.

Además de la derrota sufrida ante el Betis, el equipo villarrealense sucumbió en casa ante el Deportivo (2-3) y frente al Alavés (1-0) en Mendizorroza, tras haber firmado tablas en sus dos primeros compromisos disputados a domicilio contra el Racing (2-2) y el Atlético (2-2).

Los dos puntos actuales igualan la puntuación obtenida en la temporada 2009-2010 -precisamente tras la salida del técnico santiaguino-, en la que también firmó dos empates en los cinco primeros compromisos, aunque entonces la diferencia de goles era ligeramente peor: -3 en la actualidad (7 goles a favor y 10 en contra) por el -4 de entonces (4 tantos a favor y 8 en contra).

Además, la cifra de goles recibidos iguala el peor registro histórico y es que también le encajaron 10 tantos en las primeras cinco jornadas en la campaña 2023-2024, aunque en aquella ocasión, dicha circunstancia no le impidió ganar un encuentro y sumar 6 puntos.

Como sucede ahora, también llegó a la quinta jornada sin victorias en otras dos ocasiones, en las temporadas 2004-2005 y la 2002-2003, aunque en ambas ocasiones sumaba 3 puntos tras haber empatado 3 encuentros.