El Málaga CF - Real Sociedad de La Rosaleda ya tiene fecha y horario

LaLiga ha confirmado este miércoles los horarios y las fechas de la jornada 9 de Primera División. El Málaga CF jugará en La Rosaleda, en un horario mucho más amable que estos últimos, con el regreso de la Real Sociedad a Martiricos más de dos años después del enfrentamiento de Copa del Rey.

Los de Juanfran Funes y los de Pellegrino Matarazzo se verán las caras el domingo 18 de octubre a partir de las 18.30 horas. Es una franja mucho más cómoda, especialmente para la afición blanquiazul, después de esta semana en la que el Málaga CF jugó el pasado domingo en Balaídos a las 14.00 horas, lo hace este jueves ante el Villarreal a las 21.30 horas -imposible para todos los niños que acostumbran a ir- y vuelve a repetir el domingo contra el Getafe a la hora del almuerzo.

Horarios confirmados

Jornada 6: El Málaga CF - Villarreal será el jueves 17 de septiembre a las 21.30 horas en La Rosaleda.

Jornada 7: El Getafe - Málaga CF se jugará el domingo 20 de septiembre a las 14.00 horas.

Jornada 8: El Málaga CF - Espanyol será el viernes 9 de octubre a las 21.00 horas en La Rosaleda.

Jornada 9: El Málaga CF - Real Sociedad se jugará el domingo 18 de octubre a las 18.30 horas en La Rosaleda.