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Primera División

Horario y dónde ver por televisión el Málaga CF - Villarreal, jornada 6 de LaLiga EA Sports

Los de Íñigo Pérez llegan a La Rosaleda empatando a puntos con el Elche, colista en estos momentos, y con el peor inicio de temporada de su historia en la máxima categoría

Chupe y Joaquín, esta temporada en La Rosaleda.

Chupe y Joaquín, esta temporada en La Rosaleda. / Gregorio Marrero

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Beatriz Tocón

Beatriz Tocón

El Málaga CF regresa a La Rosaleda con una jornada intersemanal entre manos. Es la opción que menos gusta para un equipo que, si algo necesita, es sumar horas de entrenamiento a la vez que descanso para recuperar el tono físico de sus jugadores. Sin embargo, después de jugar el domingo ante el Celta, los blanquiazules vuelven a Martiricos para competir contra un Villarreal en plena crisis.

Después de la victoria del Valencia, los de Funes y los de Íñigo Pérez van a salir al encuentro en los puestos de descenso. Son tres puntos los que suma el Málaga CF, mientras que solo dos el 'submarino amarillo'. Después del relevo en el banquillo que afrontó en verano, este inicio de Íñigo Pérez es el peor de la historia del Villarreal y se juega mucho en estas dos jornadas.

Horario

El partido, correspondiente a la jornada 6 de LaLiga EA Sports, se celebrará este jueves a partir de las 21.30 horas. Será el segundo partido de los tres que va a afrontar el Málaga CF en apenas ocho días antes del parón internacional que detendrá la competición tres semanas.

Dónde ver por televisión

Ver Primera División está mucho más limitado en los operadores que la oferta que presentaba LaLiga Hypermotion. El Celta de Vigo - Málaga CF se va a emitir exclusivamente por DAZN.

¿Cómo se ve LaLiga EA Sports en España? Movistar Plus+ y Orange TV cuentan con la garantía de emitir todos los partidos a través de los canales de M+ LALIGA y DAZN LALIGA. Por su parte, en la plataforma de DAZN se pueden ver cinco encuentros por jornada, a excepción de tres de ellas, a la vez que emiten un partido en abierto, previo registro gratuito.

Noticias relacionadas y más

Una vez acabe el choque, se podrán leer en el sitio web de La Opinión de Málaga la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas y la valoración de los jugadores, además del seguimiento en directo de lo que ocurra sobre el césped de La Rosaleda.

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