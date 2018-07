"Las víctimas de violencia de género no deben dudar en denunciar"

Las mujeres que sufren violencia de genero no están solas. Este el mensaje unánime que lanzaron ayer la fiscal delegada de Violencia a la Mujer de Andalucía y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres; la fiscal de Sala de Violencia a la Mujer y fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, y la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Elena Ruiz. Las tres participaron en la inauguración del curso «Mujeres Frente a la Violencia», que organiza la Universidad de Málaga (UMA) en Marbella hasta el viernes.

«Hay que lanzar un mensaje firma y unánime para decir a aquellas mujeres que sufren violencia machista que no están solas. A las víctimas, bajo ningún concepto, se les puede cuestionar. Hay que ayudarlas para que salgan de esa situación. Tienen una entidad autonómica, el Instituto Andaluz de la Mujer, que protege y acompaña a las víctimas», señaló la directora del ente, Elena Ruiz.

La directora del Instituto Andaluz de la Mujer aseguró que «casos como el de Juana Rivas o el de La Manada marcarán sin duda un antes y un después en la historia del tratamiento de la violencia de género por parte del sistema jurídico y legislativo español», ya que, según ella, «han evidenciado carencias a la hora de apoyar a las víctimas y poner freno a los agresores, carencias que la propia sociedad ha criticado duramente».

A juicio de la fiscal delegada de Violencia a la Mujer de Andalucía y contra la Discriminación Sexual, Flor de Torres, «ante todo y sobre todo, nunca tenemos que cuestionar a las víctimas de la violencia de género. La Organización Mundial de la Salud habla de epidemia para referirse a la violencia contra la mujer. De cada diez asesinatos que se producen en el mundo, cuatro son contra mujeres por el simple hecho de serlo. El derecho a la Igualdad es siempre relativo mientras no se congratule con actos que no supongan violencia de género. No hay paz social mientras exista cualquier acto que afecte a la dignidad e igualdad de la mujer», añadió.

La fiscal de Sala de Violencia a la Mujer y fiscal del Tribunal Supremo, Pilar Martín Nájera, abogó por «entender por qué las mujeres víctimas de la violencia de género tardan tanto en denunciar, por qué se vuelven atrás o por qué no pueden hacer un relato lineal de lo que le ha sucedido. Por supuesto, no hay que dudar de lo que dice. Si la víctima recibe dudas o comentarios fuera de lugar no se sentirá ni entendida ni atendida», agregó.

Martín Nájera consideró que el caso de la sentencia judicial contra La Manada apunta a una «falta de empatía y desconocimiento. No se trata solo de Derecho formal, sino de Justicia, que ya tiene una connotación mucho más importante», agregó.

La fiscal abogó por «usar herramientas desde la igualdad para vencer a la violencia de género. Las víctimas dan el paso a denunciar al sentir el respaldo social, como ocurre con la agresión sexual», apuntó.