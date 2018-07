OSP acepta alterar las lindes y la oposición abandona el pleno en señal de protesta

Los grupos municipales de PP y OSP han aprobado este viernes la corrección de errores del texto refundido del PGOU de 1986 que conlleva que el municipio de Marbella ceda al de Benahavís unos 170.000 metros cuadrados de superficie en una zona en la que la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene su vivienda e intereses inmobiliarios.



El concejal de OSP, Rafael Piña, justificó su apoyo alegando que «no podemos paralizar más el urbanismo de esta ciudad». Además, aseguró que la alcaldesa «se compromete» a establecer en el PGOU de 1986 la linde que, en su momento, fije la Junta de Andalucía. «Cuando la Junta presente, no ambigüedades, sino el plano grafiado con la linde, esa es la que pondremos en el PGOU y ese es el compromiso que hemos adquirido hoy (por ayer). El tiempo en que estén las lindes erróneas será el tiempo desde hoy hasta que la Junta presente el plano grafiado», señaló.



El director general de Urbanismo, José María Morente, que tomó la palabra para intervenir durante unos cinco minutos en la sesión plenaria, aseguró que «en ningún momento se modifican o alteran las lindes municipales de Marbella con Benahavís». «En el texto refundido del PGOU de 1986 se corrigen unos 50 errores detectados en el documento aprobado, pero en ningún caso se puede modificar o alterar ninguna de las determinaciones del PGOU vigente».



La concejal de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel, acusó a la oposición de «repetir una mentira mil veces para convertirla en verdad» en alusión a la revisión de las lindes entre ambos municipios. «Sin embargo, la verdad es algo absoluto e incuestionable y la verdad es que las lindes del término municipal de Marbella no se alteran en el pleno de hoy», aseguró.



Según Caracuel, la medida impulsada por el PP sirve para eliminar una doble línea limítrofe con el municipio de Benahavís que aparece en el texto refundido del PGOU de 1986. «Hay que rectificar el error y no lo digo yo ni el equipo de gobierno, sino que lo dice la Junta de Andalucía», agregó.



Urbanismo a la carta

Bajada del IBI

a lo que consideran un cambio de lindes que beneficia a la regidora, ya que en los terrenos que, señalan, Marbella cede a Benahavís figuran la vivienda de la alcaldesa e intereses inmobiliarios relacionados con ella.La oposición denunció que, tras la aprobación de la corrección de errores del texto refundido del PGOU,. «En el pleno de hoy se ha confirmado que Ángeles Muñoz regresó a la Alcaldía tras la moción de censura para resolver sus intereses personales.La aprobación del punto de la corrección de errores que aprueba la alegación de la Comunidad de Propietarios de Vega del Colorado para cambiar la linde de Marbella confirma este hecho», señaló el concejal socialista José Bernal.El edil explicó que su grupo municipal abandonó la sesión plenaria junto al resto de la oposición «para evitar participar en l». «Los terrenos que hoy estaban en cuestión son de Ángeles Muñoz y es en su interés en el que se ha llevado a cabo la aprobación de la corrección de errores», agregó.El concejal de IU Miguel Díaz criticó «la, vía corrección de errores, que regala a Benahavís 170.000 metros cuadrados de nuestro municipio».Según el concejal, la medida sirve para «permitir pelotazos urbanísticos que suponen una gravísima pérdida patrimonial y económica del municipio de Marbella y graves daños medioambientales que provocarán un colapso, aún mayor, de infraestructuras y mala planificación», finalizó.

El Pleno también ha aprobado, con los votos a favor de PP, OSP y CSSP y la abstención de PSOE e IU, la propuesta del equipo de gobierno de rebajar el tipo impositivo del IBI del 0,761 al 0,681. "La rebaja supondrá una reducción del recibo para casi el 75 por ciento de los ciudadanos. Disminuye la presión fiscal a los contribuyentes. Esta disminución se suma a la realizada en años anteriores", ha señalado el concejal de Hacienda, Manuel Osorio.

También se ha aprobado de forma inicial la modificación de la ordenanza reguladora de otorgamiento de licencias de obras para actuaciones menores y comunicadas y la renovación de la bonificación en un 50 por ciento del Impuesto sobre Actividades Económicas a los hoteles que presten servicio todo el año.

En el apartado de las mociones de los grupos municipales, el Pleno ha aprobado instar al Gobierno de España a desistir en la equiparación fiscal del diésel con la gasolina y pedir a la Junta de Andalucía que ceda el espacio necesario en la Residencia Ciudad Tiempo Libre para reubicar el Centro de Formación Hotel Escuela Bellamar.

También se ha aprobado iniciar los trámites para otorgar la magistrado y presidente del tribunal que juzgó el 'Caso Malaya, José Godino, la Medalla de la Ciudad. "Es un reconocimiento del que Godino es absoluto merecedor, no sólo por ser una persona excepcional, sino también por su compromiso y sensibilidad para que Marbella recupere parte de los bienes y dinero decomisados en los procedimientos judiciales por corrupción con sentencia firme", ha señalado la alcaldesa, Ángeles Muñoz.

Además, se ha aprobado una propuesta para iniciar el procedimiento para conceder la Medalla de la Ciudad a la fundadora de la Asociación Mujeres en las Veredas, Dolores Navarro, por el "esfuerzo del colectivo para acercar a la ciudadanía y preservar el entorno natural del municipio", ha indicado Muñoz. "Se trata de un colectivo que contribuye de forma generosa a la sociedad, no sólo en la defensa del patrimonio natural, las costumbres y nuestra riqueza medioambiental, sino también en el ámbito deportivo y turístico", ha añadido.