El PP cierra un gimnasio municipal en Marbella en pleno mes de agosto

El PSOE reformó las instalaciones mientras permanecieron en servicio .

El equipo de gobierno, formado por el PP y OSP, ha cerrado el gimnasio Rafael Vera, uno de los dos de titularidad municipal ubicados en el núcleo de población de Marbella, en pleno mes de agosto. El gobierno local aseguró ayer que el cierre del gimnasio se debe a la necesidad de acometer trabajos de reforma y reparación para mejorar la accesibilidad y las prestaciones de la instalación deportiva. Las actuaciones incluyen, entre otras mejoras, una rampa de entrada con barandilla que sustituye a un escalón, el cambio de la puerta de acceso al centro, el arreglo de la sauna y de diferentes máquinas o trabajos de pintura.

Según el concejal del ramo, Javier Mérida, el equipo de gobierno ha optado por ejecutar los arreglos en agosto ya que, según él, es un mes en el que los deportistas tienen más opciones de realizar ejercicios al aire libre. Además, ha dado las vacaciones al personal del gimnasio durante el mes en el que el centro deportivo permanecerá cerrado. «Es necesario acometer estas labores de mejora para dotar de una mejor imagen y ofrecer un mejor servicio en esta instalación deportiva. Muchas máquinas necesitaban una reparación porque, debido a su origen, ofrecen muchas complicaciones para pedir las piezas de repuesto», agregó Mérida.

El concejal del PSOE José Bernal aseguró que muchos de los cerca de 500 usuarios del gimnasio no entienden que se cierre el centro durante un mes como el de agosto. Los deportistas, además, han tenido que abonar la cuota a pesar de no poder utilizar las instalaciones, según el edil. «Nos consta que los usuarios han presentado reclamaciones en el Ayuntamiento, pero no han sido atendidas. Es incomprensible el desinterés del equipo de gobierno», agregó.

Bernal recordó que el PSOE aprobó hace dos años una reforma integral del gimnasio que incluyó la renovación de 37 máquinas, 15 de ellas cardiovasculares y el resto, de musculación, labores de pintura y mejoras en los vestuarios, la instalación eléctrica y el aire acondicionado. «Mejoramos el centro y mantuvimos el gimnasio abierto», apuntó Bernal.