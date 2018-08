Muñoz y los trabajadores abordan el miércoles las demandas de Limpieza

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y trabajadores de la Delegación de Limpieza se reúnen el miércoles para abordar las peticiones del colectivo sobre las externalizaciones de servicios y el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de sentencias judiciales que reconocen la fijeza de empleados de la bolsa municipal, según el delegado de CCOO, Manuel Beltrán.

Se trata del primera encuentro que mantendrán ambas partes después de que trabajadores se manifestaran a las puertas del Ayuntamiento a finales de julio y tras diversas peticiones de CCOO para mantener la reunión. «Vamos a esperar al día 22 (el miércoles) a ver qué ocurre y qué pone encima de la mesa la alcaldesa. A partir de ahí, si lo que escuchamos es correcto, bien; de lo contrario, seguiremos con las reivindicaciones», señala Beltrán.

Entre las peticiones, CCOO pide que el gobierno local cree las plazas para que los empleados con sentencias firmes favorables pasen a ser trabajadores fijos discontinuos y no como eventuales.

Según Beltrán, la central sindical afronta la reunión con la alcaldesa «con incertidumbre porque no sabemos qué propuestas traen». «No nos han querido adelantar nada. No sabemos realmente si van a darle solución a algunas de las reivindicaciones o, simplemente, es para decirnos ´lo siento mucho, pero no podemos hacerlo por ahora´. No tenemos idea», agrega.

El sindicato califica de «insostenible» la actuación del Ayuntamiento en materia de personal. «Hay permanentes externalizaciones y privatizaciones contra los intereses económicos de la ciudadanía de Marbella y su plantilla; incumplimientos reiterados del actual convenio colectivo, y un abuso de la contratación temporal en el área de Limpieza, en la que se llega al 63 por ciento de temporalidad, con 233 indefinidos y 258 temporales», señaló en un comunicado emitido a mediados de julio.

Días después, unos 200 trabajadores de Limpieza convocados por CCOO y UGT protestaron ante el Ayuntamiento coincidiendo con el pleno de julio.

Los trabajadores pitaron a la alcaldesa y al concejal del ramo, Diego López, corearon consignas como «Diego (López) baja, sal y da la cara», «Alcaldesa, escucha, limpieza está en lucha» o «Limpieza solución» y portaron letreros en los que se leía «La jornada completa es un derecho» o «Jornada completa ya».

El concejal de Limpieza asegura que las críticas de CCOO «responden más a intereses políticos que a la defensa de los trabajadores, de ahí que planteen movilizaciones en la temporada estival» y que el sindicato «tiene mis puertas abiertas».